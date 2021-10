PHOTOS | Meux – Givry: Trois exclusions d’un seul coup

Face à la lanterne rouge, la victoire était loin d’être acquise aux Meutois. Comme de juste, les Verts se sont fait peur, avant que deux cartons rouges adverses ne les aident à «contrôler» la fin de rencontre. Nos images du match.

Face à Givry, le coach Laurent Gomez savait que la tâche s’annonçait plus dure qu’elle n’y paraissait. Les Canaris lui ont donné raison. Alors que Meux menait 1-0, les Luxembourgeois se sont rebellés. Cela s’est d’abord vu dans l’intensité de leur jeu, avant que cela ne se répercute aussi sur les esprits. À l’heure de jeu, ça a chauffé sur le terrain et trois cartons rouges ont été distribués: deux pour Givry et un pour le Meutois Justin Gaux, qui acceptait sa sanction. En supériorité numérique, les Verts sont parvenus à doubler leur avance à deux minutes du terme (2-0). Un nouveau succès pour Meux, mais certainement pas le plus aisé.

