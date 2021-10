EN IMAGES | Rochefort – Mormont: Maxime Lambert se sent bien au Parc

Troisième succès de rang pour les Rochefortois qui, pour la deuxième fois cette saison, se sont imposés sur un score de 4-1 à la maison. Ce dimanche après-midi, c’est Mormont qui en a fait les frais. Photos.

Rochefort a, une nouvelle fois, soigné ses stats à domicile. Comme contre Oppagne, l’Union a clôturé l’addition sur un score de 4 buts à 1. Alors que, lors du match face à Oppagne, Maxime Lambert avait inscrit un doublé, c’est désormais un triplé que le buteur local s’est offert. Si Valentin Thomas est l’auteur du 3e but local, celui des visiteurs avait aussi une saveur très rochefortoise puisque ce n’est autre que Robin Dardenne, ancien de la maison, qui a débloqué le marquoir de Mormont.

«Il n’y a pas eu photo car j’estime que Mormont nous met sur la bonne voie dès la 1re (NDLR: Lambert profite d’une approximation défensive pour lancer les siens), précise le buteur Maxime Lambert. À partir de là, cela devient compliqué pour notre adversaire. Je dirai également que le score n’est pas forcé car on a raté une bonne dizaine d’occasions. On aurait dû tuer le match beaucoup plus tôt. Une victoire qui conforte notre classement et qui vient à point avant d’affronter Sprimont.»

À lire dans L’Avenir de ce lundi 18 octobre 2021, et sur tablette, smartphone ou PC