Chez moi aussi, j’exige que vous ayez le pass…

«Chez moi, le pass, c’est toute l’année…»

Si vous êtes un aficionado des réseaux sociaux, vous aurez sans doute déjà eu l’occasion de lire ces quelques lignes reprises sur le mur de très nombreux internautes. Il faut poursuivre la lecture un peu plus loin pour comprendre vraiment de quoi il s’agit: «Pass… e quand tu veux, passe prendre un café, passe réinventer le monde, passe prendre l’apéro, passe te détendre, passe une belle journée…» Et on en… passe et des meilleures. Libre à vous d’en inventer autant que vous le souhaitez.

Certes, cela implique que vous optiez pour la terminologie utilisée par nos voisins d’outre-Quiévrain pour désigner ce sésame des temps modernes car, force est de constater qu’avec notre version belge – soit le «Covid Safe Ticket» – ce n’est pas facile de jouer avec les mots…

Aussi, j’opte volontiers pour la version retenue par nos voisins de l’Hexagone et à la longue liste des nombreux détournements lexicaux déjà opérés, j’ai bien envie d’en ajouter un à l’adresse de ceux qui voudraient l’utiliser à des seules fins discriminatoires en leur servant du: «passe ton chemin…».