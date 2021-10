EN IMAGES | Beauraing – Malonne: Les Bleus gagnent leur 1er match et relancent le suspense en bas de tableau

Ça y est, ils la tiennent aussi leur première victoire! Les Beaurinois ont remporté leur duel face à Malonne et reviennent à hauteur des Verts en bas de classement.

Un but aura suffi à Beauraing pour décrocher son premier succès de la saison. Face à Malonne, les hommes d’Alain Barbier ont réussi une opération «en or»: les 3 points, la clean sheet… et la lanterne rouge n’est plus uniquement à eux. Avec Beauraing, Molignée et Malonne se partagent aussi la dernière place, chacun avec leurs 5 unités.

Voici les photos du match. Retrouvez les détails de la rencontre et les réactions, demain dans votre journal.