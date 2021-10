L’Excel Mouscron touche le fond et doit vite se reprendre

Paralysés par la peur, les Hurlus se sont fait corriger par Lommel. Mentalement, il est temps de réagir. Avant qu’il ne soit trop tard…

On espère que Gabriel Jesus et Ederson, les stars de Manchester City qui ont donné le coup d’envoi à Lommel, ont apprécié le spectacle. Mais on est par contre certain qu’ils n’ont pas du tout été impressionnés par le niveau des Hurlus…

Alors que le groupe avait décidé d’imposer du changement, avec le départ d’Enzo Scifo, il n’a jamais montré la réaction attendue. Pour le choc psychologique, on repassera… «On pensait l’avoir vu les séances auxquelles on a assisté durant trois jours. Il y avait de l’intensité dans les actions et le pressing. Mais on ne l’a pas vu aujourd’hui car on a senti les joueurs stressés. On sent de la tension dans le groupe. Il a dû mal à jouer totalement libéré», détaille Olivier Croes, coch intérimaire.

«On doit porter nos c…»

Lommel, qui n’était pourtant pas tant au-dessus que cela, en a profité pleinement. Ils ont accéléré trois fois et ont troué les filets grâce au laxisme hurlu. De plus en plus, on sent un groupe paralysé par la peur de mal faire. C’est mentalement que le bât blesse. «À un moment, il faut arrêter de se cacher, clame Teddy Chevalier. On doit porter nos c… sur le terrain. S’il faut qu’on s’engueule, on le fera. Dans la situation dans laquelle on est, on ne peut plus se permettre d’avoir des états d’âme. Que l’on soit expérimenté ou non, il faut assumer. Je sais que ce que je dis ne va pas plaire à tout le monde. On va encore dire que Chevalier est un râleur. Mais moi, j’assume sur la pelouse. Si quelqu’un ne veut pas sauver le club, qu’il aille voir Mbo Mpenza pour se mettre sur le côté».

«Le faire pour les travailleurs du club»

Après avoir pris de coups de toute part depuis le début de saison, Mouscron ne peut pas montrer son meilleur visage. Le nouveau staff a tenté de l’embellir comme il le pouvait avec les moyens et le temps à disposition. «On avait la volonté de faire autre chose. Mais on sait aussi qu’on ne peut pas passer de rien à tout aussi rapidement, poursuit l’ancien Courtraisien. On a la «chance» d’avoir déjà un match vendredi. On doit tourner le bouton. Certains ont peut-être peur mais il ne faut pas oublier la mission qu’on nous a confiée. On est là pour sauver le club désormais. Si on ne le fait pas pour nous, faisons-les pour toutes les personnes qui travaillent ici. Elles m’ont demandé d’y arriver pour elles. cela m’a touché». Si tout le groupe avait cette mentalité, Mouscron ne serait certainement pas dernier.