Covid: tout ce qu’il faut savoir ce dimanche en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce dimanche 17 octobre 2021.

1. Belgique

Contaminations, hospitalisations, décès: tous les chiffres du coronavirus en Belgique

Retrouvez sur cette page les chiffres officiels liés à l’épidémie du coronavirus (Covid-19) en Belgique et dans le monde. + LIRE ICI

2. Monde

Covid: quelque 500 manifestants contre les mesures sanitaires aux Pays-Bas

Un demi-millier de personnes se sont rassemblées dimanche midi dans le centre d’Utrecht, aux Pays-Bas, pour manifester contre les mesures sanitaires liées à l’épidémie de coronavirus. + LIRE ICI

France: refoulés avec un faux pass, ils tirent sur une discothèque et blessent un client

Deux hommes ont été mis en examen (inculpés) samedi et écroués, après avoir tiré sur une discothèque dont on leur avait refusé l’entrée et blessé un client, dans l’est de la France, a-t-on appris dimanche auprès du parquet de Montbéliard. + LIRE ICI