EN DIRECT | Charleroi - Genk, le trio Bongonda - Onuachu - Ito de retour

Le Sporting de Charleroi accueille Genk dans le cadre de la 11ème journée de Jupiler Pro League, les Carolos n’ont plus gagné depuis 3 matchs et Genk espère recoller au top 5.

En méforme avant la trêve, les Zèbres espèrent avoir profité de cette pause pour se reconcentrer. À domicile, au Stade du Pays de Charleroi, l’occasion est rêvée pour les joueurs d’Edward Still. «Ce qui nous a manqué lors des derniers matchs, c’est un esprit de victoire que l’on doit développer le plus vite possible». L’entraîneur du Sporting gardela même compositionque face à Courtrai à l’exception de Zaroury qui laisse sa place à Gholizadeh.

Genk, aussi, a fait un pas de côté avant la trêve en s’inclinant à Eupen, en cas de victoire, les Limbourgeois rentreront dans le top 5 de Jupiler Pro League. Onuachu et Bongonda font leur retour comme titulaires en attaque Cuesta et Lucumi sont rentrés trop tard de la trêve internationale ils cèdent donc leur place à McKenzie et à Sadick dans la charnière centrale.

Des fumigènes de la part des supporters Carolos lancent la partie et promettent un match, arbitré par Lawrence Visser, à rebondissements.

Les compositions

Composition de Charleroi: Koffi, Van Cleemput, Knezevic, Andreou, Kayembe, Ilaimaharitra, Morioka, Tchatchoua, Golizadeh, Zorgane, Nicholson

Composition de Genk: Vandevoort, McKenzie, Sadick, Arteaga, Ito, Heynen, Bongonda, Hrošovský, Onuachu, Muñoz, Thorstvedt

La première mi-temps

Jouant à 3 derrière, la défense des Zèbres est à homme contre homme face au trio offensif Limbourgeois. La possession est partagée dans les 5 premières minutes et les deux équipes s’attendent chacun à leur tour. Charleroi commence les hostilités par une tête de Nicholson qui passe au dessus de la cage de Vandevoort. Genk réponds sur l’action suivante par une frappe que Koffi repousse derrière son goal. Hormis quelques corners successifs pour Charleroi, le premier quart d’heure est pauvre en occasions même si le rythme est moyennement élevé.