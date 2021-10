Pour Seraing, «le chemin est encore long pour atteindre le niveau de l’Union Saint-Gilloise»

«C’était irrationnel»: Nadrani ne s’explique toujours pas cette deuxième mi-temps ratée.

Il y a des scénarios de films qui vous coupent le souffle. Au parc Duden, c’était plutôt celui d’un film à suspense où, à la fin, le héros de l’histoire connaît un triste sort.

La métaphore est facile, mais ici, ce sont les Métallos eux-mêmes qui ont provoqué leur chute dans un stade qui a douté avant de devenir fou dans ce match qui l’était tout autant.

C’est donc médusés que les Sérésiens sont repartis de la capitale après cette deuxième mi-temps presque indigne. «Je ne sais pas pourquoi on s’est effondrés comme cela. Si quelqu’un m’avait prédit ce scénario avant la rencontre, je ne l’aurais jamais cru, confiait Yahya Nadrani, dépité après la rencontre. Ce n’est pas tant un manque de caractère, parce qu’on a prouvé à plusieurs reprises cette saison que l’on en avait. Mais je ne sais pas ce qu’il s’est passé, je n’ai pas d’explications. C’était presque irrationnel.»

Ils étaient déjà prévenus

Pourtant, les Métallos avaient déjà été avertis que ces retournements de situation pouvaient leur arriver à tout moment. Il y a déjà eu des problèmes de gestion du match. Cela leur a parfois coûté des points, comme lorsqu’ils ont mené face à Ostende avant de prendre 2 buts à peine revenus des vestiaires ou lorsqu’ils ont bâclé le dernier quart d’heure à l’Antwerp.

Mais ici, le collectif ne s’est pas souvenu de tout cela et s’est laissé mater sans aucune forme de résistance. «Cette défaite à l’Union fait plus mal que celle à l’Antwerp. On avait le match en main : deux buts d’avance, un homme en plus. On était toujours mobilisés au retour des vestiaires. On se disait qu’on allait attaquer la seconde période avec la même intensité, comme si c’était 0-0.»

L’entrée de Mitoma ne doit pas être l’excuse facile

Mais l’entrée de Kaoru Mitoma a tout changé. Le Japonais a gagné tous ses duels, réussi tous ses dribbles et pris de vitesse les Métallos, qui étaient étonnamment débordés face à des Unionistes pourtant réduits à dix.

«Mitoma a été le détonateur, analyse le défenseur des Métallos. Sa vitesse nous a bien mis en difficulté. Est-ce que son entrée a tout changé? Je ne sais pas. Mais quand un joueur de cette qualité entre au jeu, ça t’apporte de la confiance. La nôtre a diminué au fur et à mesure. Dans tous les cas, on n’aurait pas dû subir comme cela.»

Faire preuve de caractère face aux Zèbres

Face aux Bruxellois, prendre un point aurait déjà été du bonus. Mais perdre dans ces circonstances restera un grand regret du côté sérésien. Yahya Nadrani veut déjà repartir de l’avant, et oublier. «Il faut tourner la page, estime le défenseur central. Ce sont des choses qui arrivent. Mais si on veut faire preuve de caractère, il faut faire un bon match face à Charleroi vendredi. Cette défaite à l’Union nous a montré que le chemin était encore long pour atteindre le niveau de ces équipes. En termes de qualité, on n’a rien à leur envier. Mais il y a clairement un déficit d’expérience à combler au plus vite.»