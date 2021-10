Noë Dussenne: «Ce n’était pas un petit obstacle qui allait m’arrêter»

Noë Dussenne a vidé son sac samedi soir à l’occasion de son retour.

Cette titularisation, il l’attendait depuis 168 jours (il n’avait plus débuté depuis le 1er mai à Ostende). Ce retour, Noë Dussenne l’a attendu, patiemment, sans broncher, sans faire de vague là où d’autres auraient sans doute rué dans les brancards ou encore tout plaqué via un départ. Mais c’était sans compter sur la force de caractère du gaillard de 29 ans. «On m’a dit que je devais partir. Mais moi j’ai répondu : “je reste et quand on me mettra sur le terrain, on ne pourra plus m’en bouger”», assurait le Montois.

Ce n’était un secret pour personne: Noë Dussenne et Mbaye Leye n’étaient pas sur la même longueur d’onde et c’est le défenseur, et par extension toute l’équipe, qui en a payé les pots cassés. «Il ne m’a jamais donné une seule explication si ce n’est qu’il y avait des joueurs plus en forme devant moi. C’était son choix, je me devais de le respecter. Je n’ai jamais été au clash dans ma carrière, cela ne servait à rien de m’embrouiller avec le coach. Après, quand j’ai vu qu’on lançait des gamins, je me suis dit qu’on me manquait de respect. Les jeunes, c’est bien mais ils doivent être entourés. C’est facile à dire après coup mais c’est quelque chose que j’ai toujours affectionné, encadrer les plus jeunes car quand j’ai commencé, je restais toujours avec les plus âgés.»

Dans l’ombre, Dussenne n’a rien lâché, avec l’apport de ses proches, il a su faire le gros dos et attendre son heure. «Je m’entraînais parfois tout seul. Quand les gars partaient au match, moi, avec Mehdi Carcela et d’autres, j’allais courir à la Montagne de Bueren sous la direction de Kevin Miny. Je galérais et je n’étais pas récompensé mais je savais que mon heure allait arriver, qu’il y aurait peut-être un jour du changement et l’arrivée du nouveau coach a redistribué les cartes pour moi. Je me suis toujours battu dans ma carrière et ce n’était pas un petit obstacle qui allait me faire partir. Je voulais performer au Standard et c’est ce que j’entends faire.»

«Une telle hargne au fond de moi»

Alors qu’il a entamé sa troisième saison sous le maillot rouche, Noë Dussenne a disputé son premier match devant son public samedi dernier. Il faut dire que le défenseur central n’a pas été épargné depuis son arrivée en bord de Meuse en août 2019.

«J’ai une telle hargne au fond de moi, lançait-il. Je n’ai pas eu beaucoup de bons moments entre ma déchirure des ligaments, le Covid qui m’a fait perdre cinq kilos et m’a obligé à reprendre tout à zéro. Enfin, la saison dernière, j’avais bien démarré puis tout s’est arrêté sans raison. Maintenant, c’est une nouvelle page qui s’ouvre pour moi.»

Face à OHL, Noë Dussenne a tenu la baraque derrière jusqu’à sa sortie à la 83e minute. Sans lui, les Rouches ont sombré et se sont fait rejoindre. «J’avais trop de crampes. Je ne jouais plus depuis six mois et même si je m’entraînais toujours à fond, le rythme des matchs, c’est autre chose. Je devais sortir sans quoi j’aurais pu me déchirer sur un sprint.»