Les Red Panthers s’imposent pour la 2e fois en deux jours face à l’Allemagne (3-1)

«Nous n’avions encore jamais gagné contre les Allemandes. Ce week-end nous avons déposé notre carte de visite», se réjouissait l’entraîneur néerlandais.

L’équipe allemande, coachée de l’ancien Red Lion Xavier Reckinger, a beau être en pleine reconstruction après sa 6e place aux JO de Tokyo, elle n’en reste pas moins toujours difficile à manoeuvrer. «L’Allemagne se construit pour les JO de 2024 et c’est ce que nous travaillons également», répond le tacticien de Red Panthers. «Ces deux succès confirme les plans que nous avons pour notre groupe. Nous sommes grimpés à la 7e place mondiale depuis samedi, et aujourd’hui nous nous rapprocherons certainement très près du 6e rang, ce qui est un objectif raisonnable. Nous avons encore franchi une étape depuis le dernier championnat d’Europe. Notre but est de toujours devenir meilleures.»

Quant au match de dimanche en lui-même, Ehren n’a qu’une critique: «Nous n’aurions jamais dû nous faire peur ainsi en fin de partie. Nous avons eu assez d’occasions pour prendre le large». Il concède toutefois que l’aspect offensif constitue un des points à encore travailler tant et plus. «Il est vrai que nous nous sommes fort concentrés sur la structure défensive ces dernières semaines. Non pas pour plus défendre, mais pour donner une meilleure assise à notre jeu. Côté positif, je suis très content d’avoir vu trois buts inscrits ce week-end sur sleep direct. C’est quelque chose que nous travaillons avec le spécialiste néerlandais Toon Siepman chaque semaine à Anvers avec 7 joueuses et là aussi le travail commence à payer», a-t-il conclu.