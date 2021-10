Covid: quelque 500 manifestants contre les mesures sanitaires aux Pays-Bas

Un demi-millier de personnes se sont rassemblées dimanche midi dans le centre d’Utrecht, aux Pays-Bas, pour manifester contre les mesures sanitaires liées à l’épidémie de coronavirus.

Ces militants de «Nederland in Verzet» (»les Pays-Bas en résistance») arboraient des drapeaux nationaux, des parapluies jaunes et des pancartes sur lesquelles on pouvait notamment lire «Unvaccinated Lives Matter».

Le mouvement, qui a déjà organisé plusieurs marches contre les mesures anti-Covid, s’est dirigé à 13h30 vers la place Jaarbeursplein et la foule s’est tue quelques instants devant le restaurant Waku Waku, fermé par la bourgmestre Sharon Dijksma car l’établissement refusait de contrôler le pass sanitaire des clients. Les manifestants ont ensuite poursuivi leur marche dans le calme.

Deux personnes ont été arrêtées pour des propos injurieux, a indiqué la police.