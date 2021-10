EN DIRECT | Saint Trond - Anderlecht, qui côté droit chez les Mauves ?

Le football reprend pour la 11e journée de Jupiler Pro League après la trêve internationale. Anderlecht se déplace au Stayen du STVV, un match où les deux équipes voudront partir avec des points.

Côté Trudonnaire l’équipe n’a pas beaucoup changé par rapport au dernier match contre Ostende (ndlr, 1-1), si ce n’est qu’un De Ridder incertain laisse sa place à Brüls. Suzuki, lui-aussi incertain (touché aux ischio-jambiers) est absent, c’est Hayashi son compatriote Japonais qui commence aux côtés d’Hara.

Chez les Bruxellois, Sardella est absent à droite, la grande question c’est qui pour le remplacer ? Vincent Kompany a décidé de changer Sergio Gomez de côté et d’instaurer Mychailichenko à gauche. Verschaeren, le jeune prodige belge, est sur le banc, choix du coach qui l’expliquera à l’interview, «Je dispose de 6-7 joueurs offensifs de bon niveau. Je peux donc changer entre ces joueurs en fonction de leur forme et de l’adversaire.»

Les compositions

Anderlecht : Van Crombrugge, Gomez, Hoedt, Harwood-Bellis, Mychailichenko, Cullen, Olsson, Refaelov, Amuzu, Kouamé, Zirkzee.

Saint-Trond : Schmidt, Konaté, Cacace, Hayashi, Hara, Bauer, Teixeira, Lavalée, Durkin, Leistner, Brüls.

𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗫𝗹 👊 l Deze 11 Kanaries staan aan de aftrap voor #stvand



Let's do this 🟡🔵 pic.twitter.com/gXjdaalHFR — STVV (@stvv) October 17, 2021

Le match

Les trudonnaires démarrent bien le match, balle au pied (NDLR : 70% de possession sur les 10 premières minutes) en enchaînant les attaques et en pressant très haut, des frappes de Brüls et de Cacace passent juste à côté du cadre. Les Anderlechtois sont perturbés par le terrain synthétique du Stayen. La première situation dangereuse des Mauves arrive enfin, suite à une récupération haute, Kouamé décale Refaelov dans le rectangle. L’Israélien ouvre son pied, mais c’est sur Schmidt. Saint-Trond revient à la charge deux minutes plus tard, sur une perte de balle du néerlandais Zirkzee, Brüls tente encore une fois sa chance ce qui force Van Crombrugge à se déployer.

Anderlecht rate le coche sur une reconversion, Kouamé passe à côté du ballon sur un centre d’Amuzu. Même chose pour Saint-Trond quelques minutes après, jeu en triangle devant le rectangle Anderlechtois entre Hayashi, Hara et Brüls. Hayashi dans le rectangle ouvre trop son pied, la frappe finit juste à côté du but. Les deux équipes se rendent coup sur coup dans cette première mi-temps, Refaelov se joue facilement de Leistner sur la gauche, l’Israélien centre pour Zirkzee au point de pénalty et le jeune Néerlandais frappe sur le poteau de son pied gauche. Hayashi rate encore le cadre à la 25’ en face-à-face avec le gardien Belge après un loupé de Gomez. Van Crombrugge est l’homme de cette première mi-temps côté Mauve.

Le rythme redescends à partir de la 30’, jusqu’à ce que Bauer rate une énorme occasion pour le STVV. Brüls est parfaitement lancé dans le rectangle. L’attaquant centre en retrait pour le latéral trudonnaire qui est tout seul à l’entrée du petit rectangle il tire dans le petit filet extérieur, ça devait être but. Presque chaque attaque de Saint-Trond finit par une frappe hors-cadre.