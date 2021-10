PHOTOS | Onhaye – Sprimont: 2 buts de la tête dans le choc au sommet

C’était un duel de haut de tableau qui avait lieu samedi soir sur le plateau de l’Agauche: Onhaye reçevait les Liégeois de Sprimont, pointés parmi les favoris au titre dans la série.

Il ne fallait pas arriver en retard au match… et nul doute que les supporters locaux étaient déjà bien au poste hier quand Anthony Lorenzon est allé planter de la tête sa 9e (!) rose de la saison après à peine 120 secondes de jeu, puisque les Walhérois avaient lancé leur soirée par la présentation des équipes jeunes du club. Avec un score en leur faveur dès la deuxième minute, les hommes de Lionel Brouwaeys ont été rattrapés 10 minutes plus tard… sur une tête également. Et pas d’un inconnu du Namurois car c’est Thibaut Otte, l’ancien Meutois, qui est venu dévier parfaitement dans le but de De Vriendt le coup franc donné par Andy Saccio.

Le score final n’évoluera plus: 1-1, nouveau partage des joueurs d’Onhaye qui restent sur une impressionnante série de 8 matches sans la moindre défaite cette saison en D3B ACFF et reviennent à une unité de leur adversaire du jour.

