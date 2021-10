Luka Elsner après le match nul: «Le Standard a été insuffisant»

Première malheureuse pour Luka Elsner à la tête du Standard. Le nouveau T1 du club a vu son équipe se faire rattraper dans le temps complémentaire du match.

Une fin de rencontre particulièrement frustrante pour le nouvel entraîneur: «C’est extrêmement énervant, car on réalise un match suffisamment correct pour tout saborder dans les 10 dernières minutes. On recule, on n’arrive plus à enchaîner les passes,... On a créé nous même cette situation où OHL revient dans le match. Il y a eu un manque de maturité.»

Durant la rencontre, on a pu voir une équipe qui a à plusieurs reprises cherché à jouer en transitions rapides, comme Courtrai avait l’habitude de le faire sous Elsner. Une tactique qui n’a pas pu être exploitée de manière optimale, comme le regrette le coach slovène: «On a eu besoin de changements, car beaucoup de joueurs étaient à bout de souffle. Il y a eu plusieurs contre-attaques mal gérées ce soir, on aurait du faire le 3-0 bien avant. Le Standard a été insuffisant.»

Si l’entraîneur reconnaît que le Standard a montré des choses positives, difficile de voir le verre à moitié plein après un tel scénario. «On a montré qu’on pouvait faire de bonnes choses, explique le tacticien. Les joueurs se battaient sur chaque ballon, on a été dangereux pour l’adversaire. Mais avec le résultat d’aujourd’hui, on ne peut être que déçus et énervés.»