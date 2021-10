Xavier Mercier, auteur d’un but somptueux face au Standard: «Ils ont cru qu’ils avaient gagné…»

Auteur d’un but somptueux lors de Standard-OHL, Xavier Mercier a remis les siens sur le bon chemin.

«Mon but tombe au bon moment, on avait encore le temps derrière pour aller chercher l’égalisation.»

Les Louvanistes ont également profité de la panique qui s’est emparée des rangs liégeois après le but du capitaine d’OHL.

«Ils pensaient qu’ils avaient déjà gagné. Mais on a montré qu’on ne lâchait jamais rien et surtout, qu’il faudra toujours compter sur nous jusqu’à la fin des matchs. C’est l’état d’esprit qu’on montre toute la semaine à l’entraînement.»

Avant ces deux buts, les hommes de Marc Brys ont peiné à se montrer dangereux. «C’est notre problème depuis le début de saison. On est bon jusque dans les 20 derniers mètres et ensuite, on fait le mauvais choix. Alors peut recourir à des frappes de loin mais le but, prochainement, sera d’être dangereux de plusieurs manières. En attendant, ce point est clairement mérité même si on était venu au Standard pour en prendre trois.»