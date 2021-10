Cette fois, l’Excelsior Virton a tenu bon

L'Excelsior Virton s'est imposé ce samedi soir face au Lierse.

Les supporters virtonais ont longuement retenu leur souffle avant d’exploser lorsqu’Anthony Sadin, encore une fois impérial, s’est emparé aisément du ballon sur l’ultime coup franc de Gillekens, à une poignée de secondes de la fin.

Parce que, forcément, le souvenir encore frais de la cruelle fin de match à Waasland-Beveren trottait encore dans toutes les têtes et la crainte d’une nouvelle désillusion était réapparue quand Hendrickx avait réduit l’écart à deux minutes du repos.

Réduit l’écart en effet, car les Virtonais – avec un onze remanié et les inattendus Ghazoini et Touré sur les flancs pour leur première titularisation – ont à nouveau pris un avantage conséquent en début de partie. Le marquoir indiquait en effet 2-0 avant même la demi-heure et après deux appels en profondeur de Souleymane Anne sanctionnés d’autant de frappes entre les jambes du portier lierrois.

Le Lierse, qui avait tenté d’imprimer le rythme en début de match et contraint Sadin à deux beaux arrêts, payait ainsi le manque de vitesse de sa défense centrale.

Mais à 2-1 au repos, rien n’était joué évidemment et Yagan le rappelait aux Gaumais dès la reprise en croisant un rien trop une reprise sur laquelle Sadin semblait battu.

Jusqu’au bout, les Anversois allaient maintenir la possession en leur faveur, mais, finalement, sans plus trop inquiéter, si ce n’est en toute fin de match, des Virtonais qui s’illustraient par leur abnégation et le placement efficace de leur trio défensif Touré – Rizzo – Droehnle. Il aura cependant manqué à ces derniers de la précision sur les reconversions, et un peu de lucidité – notamment dans le chef d’un Anne visiblement fatigué par ses courses répétées – pour se mettre à l’abri d’une mauvaise surprise. Laquelle aurait pu survenir si Baininwa avait mieux cadré son tir ou si Sadin n’avait bien réduit l’angle devant De Schrijver.

Les Gaumais signent donc leur 2e succès de la saison et portent à sept points leur avantage sur Mouscron, la lanterne rouge, qui se déplace ce dimanche à Lommel.

Technique

VIRTON : Sadin ; Doué, Rizzo, Droehnle, Touré, Ghazoini (67’, Hamzaoui), Kryeziu (53’, Karamoko), Guillaume (73’, Sula), Allach ; Aabbou, Anne.

LIERSE : De Smet ; Schuermans, Gillekens, Laes (46’, Schouterden), Hendrickx ; Swinnen, Van?Acker, Maes (68’, De Schrijver) ; Yagan (78’, Baininwa), Limbombe, Abdallah.

Arbitre : M.?Simonini.

Assistance : 1?400.

Cartes jaunes : Yagan, Doué, Aabbou, Gillekens, Ghazoini, Allach, Touré, Hendrickx, Anne.

Buts : Anne (18’, 1-0 ; 27’, 2-0), Hendrickx (43’, 2-1)..

Note du match : 7.

18’, Guillaume dévie pour Aabbou, lequel glisse le ballon dans la foulée d’Anne qui s’en va ouvrir le score (1-0).

27’, superbe numéro de Doué pour sortir de sa défense et lancer Anne qui prend à nouveau l’arrière-garde de vitesse pour aller glisser une 2e fois le ballon entre les jambes du portier (2-0).

43’, centre de Yagan et Hendrickx reprend via le poteau (2-1).