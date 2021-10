Joachim, un Engissois de 74 ans a disparu

L’Engissois Joachim Lebedew est recherché. Il est âgé de 74 ans et a quitté son domicile entre ce vendredi et ce samedi.

Agé de 74 ans, l’Engissois Joachim Lebedew est recherché. C’est à la demande du Parquet de Liège qu’un avis est diffusé. Joachim Lebedew a quitté son domicile, situé rue Vinâve à Engis, entre hier vendredi, vers 22h, et aujourd’hui samedi, 4h.

Joachim Lebedew mesure entre 1m60 et 1m65. Il a une corpulence normale et a le crâne rasé. Au moment où il a disparu, il portait un pantalon beige, une veste mi-longue jaune fluorescente, des bottes vertes en caoutchouc et une casquette. D’après le Parquet, cette personne pourrait paraître confuse. En cas d’informations sur cette affaire, la police est joignable au numéro gratuit 0800/ 30 300.