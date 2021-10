"Grosjean dégage", "Nouveau staff, dernière chance": les supporters du Standard mettent la pression dans les gradins de Sclessin

Le Standard affronte OHL ce samedi soir. Avec un nouveau staff et une ambiance... électrique.

Après la trêve internationale, le Standard reprend la compétition ce samedi soir face à OHL avec un nouveau staff. Exit Leye, Delfandre et compagnie, autour du duo Elsner - Still d'assurer la relève.

Pour leur premier match, à domicile qui plus est, le duo fait face à un public qui a perdu sa patience.

En témoignent les banderoles brandies dans les travées du stade. "Royal Bisounours Club de Liège", "Fini les pleurnicheries, devenez des combattants!" peut-on notamment lire à l'adresse des joueurs.

Mais la direction en prend aussi pour son grade. "Grosjean, la situation n'est plus tenable, dégage. Venanzi, après 7 entraîneurs et 4 directeurs sportifs, il est temps de prendre les bonnes décisions", lit-on également. Ou encore: "Nouveau staff, dernière chance... Réaction immédiate! Moins de blabla, plus de grinta".