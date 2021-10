Greta Thunberg: «La COP26 n’amènera pas de grand changement»

Une conférence de plus qui n’amènera «pas de grand changement»: à deux semaines de la COP26, la militante suédoise Greta Thunberg a déploré par avance samedi la réunion, pourtant «cruciale» pour l’avenir de la planète.

«Dans l’état actuel des choses, cette COP n’amènera pas de grands changements», a estimé l’égérie du mouvement Fridays for Future, auprès de l’AFP, en marge d’un concert sur le climat organisé à Stockholm.

La COP26 et toutes les réunions internationales «ont le potentiel de changer les choses puisqu’elles rassemblent tant de personnes. Nous devons donc nous assurer que nous saisissons cette occasion», a ajouté la jeune militante, vêtue d’une polaire noire. «On va devoir continuer à faire le forcing!»

Lors de la conférence à Glasgow, en Écosse, les États du monde entier auront du 31 octobre au 12 novembre pour négocier et s’engager plus concrètement sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

«Mon espoir, évidemment, c’est que nous réalisions tout d’un coup que nous sommes confrontés à une crise existentielle et que nous agissions en conséquence», a continué Greta Thunberg. Pour elle, il faut désormais «changer de focus et ne plus chercher à créer des niches dans les programmes, mais plutôt à sauver la planète, le présent et les conditions de vie des générations futures».

Selon la dernière évaluation de l’Onu publiée mi-septembre, le monde se dirige vers un réchauffement «catastrophique» de +2,7°C d’ici la fin du siècle, alors que chaque fraction de degré supplémentaire multiplie les conséquences dramatiques, comme les importantes sécheresses et les graves inondations.