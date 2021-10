Rallye d’Espagne: Thierry Neuville bien installé en tête après la 2e journée

Thierry Neuville (Hyundai i20) occupe toujours la tête du rallye d’Espagne, 11e et avant-dernière manche du championnat du monde WRC samedi.

En tête après la première boucle de la journée, Neuville, qui ne peut mathématiquement plus être champion du monde, a signé le scratch dans l’ES10 et le 2e temps des ES11 et ES12, deux fois derrière Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC).

Dans la super spéciale de Salou, la dernière spéciale de la journée, le Saint-Vithois signait le scratch pour garder la tête au terme de cette 2e journée. Au classement du rallye, Neuville compte 16.4 d’avance sur Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) et 38.7 secondes sur Sébastien Ogier.

Le rallye d’Espagne se terminera dimanche avec quatre dernières spéciales qui pourraient offrir un 8e titre mondial à Sébastien Ogier. Le Français, dont c’est la dernière saison complète en WRC, doit terminer le rallye avec 6 points d’avance sur Evans. Par contre, le Gallois pourrait prendre la 1e place au Français s’il s’imposait ce week-end.