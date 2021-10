Tielemans marque et s’impose contre Manchester United, De Bruyne buteur avec City

Les Belges ont brillé ce samedi en Premier League. Tielemans et De Bruyne ont inscrit des buts importants, et Leander Dendoncker a délivré une passe décisive précieuse pour Wolverhampton.

Youri Tielemans a brillé samedi après-midi en marquant pour Leicester lors de la victoire 4-2 des Foxes contre Manchester United dans le cadre de la huitième journée de Premier League. Dans le même temps, Kevin De Bruyne a également trouvé le chemin des filets lors de la victoire 2-0 de Manchester City contre Burnley.

Dans le cadre de la huitième journée de championnat, Leicester City accueillait Manchester United. Très critiqué après les matchs de la Ligue des Nations, Youri Tielemans s’est remis dans le sens de la marche et a permis à son équipe d’égaliser à 1-1 à la 31e minute. Ses coéquipiers ont pu une nouvelle fois compter sur l’inévitable Jamie Vardy qui a inscrit le troisième but à la 83e minute. Patson Daka, dans les arrêts de jeu, a donné au score son allure définitive en assurant la victoire des siens. Leicester City s’impose quatre buts à deux et remporte son premier match en Premier League depuis le mois d’août.

Ce bijou de Youri Tielemans 😍😍😍



Magnifique lob du belge qui remet @LCFC à égalité face à @ManUtd !



C'est 1?-1? au King Power Stadium 🇧🇪 pic.twitter.com/3fZ521zVdV — VOOsport (@VOOsport) October 16, 2021

Dans le même temps, Manchester City s’imposait 2-0 à domicile contre Burnley grâce, notamment à un but de Kevin De Bruyne. Le Diable Rouge a inscrit le second but de son équipe à la 70e minute avant d’être remplacé un quart d’heure plus tard par Fernandinho.

Het heft in eigen handen nemen, KDB-stijl! 😍🇧🇪 pic.twitter.com/vFw14iI0B6 — Play Sports (@playsports) October 16, 2021

Wolverhampton et Leander Dendoncker, quant à eux, se sont également imposés, sur la pelouse d’Aston Villa. Présent dans le milieu de terrain, l’ancien joueur d’Anderlecht a offert le but du 2-2 à son coéquipier Conor Coady à la 86e minute, avant que Ruben Neves ne crucifie Aston Villa dans les arrêts de jeu en faisant 2-3.

Brighton n’a pas pu faire mieux qu’un 0-0 sur la pelouse de Norwich City. Leandro Trossard n’est pas passé loin d’inscrire un des buts de la saison, avec une superbe reprise de volée qui a échoué sur la barre transversale.

Leandro Trossard à deux doigts de s'offrir l'un des buts du week-end sur cette magnifique volée 😳 🇧🇪



Toujours 0?-0? entre Norwich et Brighton ! ? #NORBRI pic.twitter.com/6qIH4tIsCI — VOOsport (@VOOsport) October 16, 2021

Au classement, Manchester CIty et Kevin De Bruyne reviennent à la deuxième place du classement avec 17 points, soit une unité de retard sur Liverpool. Ils sont talonnés par Brighton qui compte 15 points. Grâce à leur victoire, Wolverhampton compte 12 points et occupent la 8e place, avec un point d’avance sur Leicester.