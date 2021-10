4 blessés lors d’un accident frontal sur la N40

Le spectaculaire accident a eu lieu sur la route de Mons (N40), en plein milieu de l’après-midi.

Ce samedi après-midi, vers 15h30, les secours ont été déployés en nombre sur la route de Mons à Montignies-Saint-Christophe (Erquelinnes) à la suite d’un accident frontal impliquant une camionnette et une voiture, à la sortie d’un virage.

Les pompiers de Beaumont et de Thuin sont intervenus sur les lieux pour le balisage et la désincarcération des deux conducteurs. Cinq ambulances et deux SMUR de l’hôpital André Vésale et de Lobbes étaient également présents.

Trois personnes ont été blessées dans la camionnette. Le conducteur du véhicule a également été transporté en milieu hospitalier avec les trois personnes blessées. Durant trois heures, la route a été fermée à la circulation le temps de l’intervention des secours.

Constat dressé par la zone de police Lermes.