Woluwe-Saint-Lambert vaccinera ses ados dans ses installations sportives

Woluwe-Saint-Lambert veut intensifier la vaccination de ses jeunes. La Commune met donc en place deux antennes à leur bénéfice dans ses installations sportives.

Woluwe-Saint-Lambert annonce qu’elle met en place deux antennes locales de vaccination pour les adolescents dès l’âge de 12 ans.

«Avec l’arrivée du Covid Safe Ticket, la vaccination des jeunes à partir 16 ans, voire en dessous, est devenue plus importante encore», plaident les autorités. Ce sont notamment les sportifs qui jouiront de cette attention particulière.

«Afin de sensibiliser davantage encore les jeunes, la commune de Woluwe-Saint-Lambert, sous l’impulsion du bourgmestre Olivier Maingain et des échevins Éric Bott et Philippe Jaquemyns, met en place une antenne locale de vaccination, au plus proche des sportifs». Le docteur De Schuiteneer, «médecin particulièrement engagé dans la vaccination contre le covid-19», supervisera le dispositif.

Ainsi, le samedi 23 octobre (9h-13h), une antenne locale de vaccination se tiendra au Stade Fallon, dans les vestiaires de la petite salle de sport Malou, face au terrain numéro 2. Le mercredi 27 octobre (17h-20h), c’est au Complexe sportif du Poséidon que l’antenne se déploiera.

Le vaccin proposé est le Pfizer. Une 2e dose est donc déjà prévue en date du 13 novembre (9h-13h) au Stade Fallon et du 17 novembre (17h-20h), au Poséidon.

Toutes les personnes de plus de 12 ans pourront s’y faire vacciner. Les jeunes de 12 à 16 ans doivent cependant se munir d’un consentement à la vaccination signé par une des personnes titulaires de l’autorité parentale. Et, le jour de la piqûre, être accompagné d’une de ces personnes. Les 16 + peuvent se présenter seuls.

+ Renseignements: 02/761.27.41