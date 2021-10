« Je n’ai pas plané après mon passage chez les Diables » : Joris Kayembe (Charleroi) se livre sans langue de bois

Équipe nationale, résurrection en zèbre, Nantes, l’avenir : Joris Kayembe se livre sans langue de bois sur dix affirmations cash.

Le ton est posé. À l’image de son début de saison, ses paroles sont teintées de maîtrise malgré quelques questions parfois volontairement provocatrices. Les années passent rapidement et on en oublierait presque que Joris Kayembe compte déjà 27 bougies. La maturité est acquise. Au point mort, proche du précipice lors de son arrivée au Mambourg, le Bruxellois a renversé la situation en moins de deux ans atteignant même son apothéose avec deux sélections chez les Diables. Épargné enfin par les problèmes physiques qui l’ont tant contrarié, le piston gauche n’a manqué que 37 minutes lors de la dernière cuvée 2020/2021.

Avec un statut de leader, dans une équipe juvénile, renforcé par ses prestations sur le terrain, l’ancien nantais était prêt à répondre à des affirmations cash. Telle une récurrence à l’instar des contenus de ses rencontres, il a là aussi été l’un des meilleurs Carolos dans cet exercice.

1 Votre début de saison est le plus abouti de votre carrière.

VRAI

«C’est le plus abouti depuis mes débuts d’un point de vue individuel. Il est efficace et plus constant. Je suis vraiment content car je me sens bien sur le terrain et aux entraînements. Le nouveau système prôné par Edward Still colle à mes qualités. Il rend les choses aisées sur le terrain pour deux raisons : nous sommes devenus une équipe de possession et j’évolue plus haut. Ce n’est pas pour autant que ma précédente position de latéral me frustrait. Quand tu pars de derrière, tu es parfois plus impressionnant car tu arrives lancé. J’ai pris aussi du plaisir à ce poste.»

2 Le manque de concurrence à gauche me permet de me reposer sur mes lauriers

FAUX

«Pas du tout pour la simple et bonne raison que j’ai trop connu dans ma carrière de moments sans jouer pour faire preuve de nonchalance. Je ne souhaite plus revivre cela donc je mets tout en œuvre pour l’éviter. Je sais que je dois me donner à fond à chaque entraînement car cela pousse derrière. Il y a de bons joueurs même si je n’ai pas besoin d’être confronté à la concurrence pour que l’on me réveille.»

3 J’aurais aimé devenir le capitaine de Charleroi après le départ de Dessoleil

FAUX

«C’est normal que ça soit Marco Ilaimaharitra, mon meilleur ami dans le vestiaire. Ne pas avoir le brassard ne m’empêche pas d’assumer mon statut de cadre. Je n’étais pas un leader charismatique lors de mes débuts professionnels. Mon côté réservé m’empêchait de prendre la parole devant un vestiaire entier. J’ai reçu le déclic quand des gens m’ont poussé davantage à parler devant tout le monde alors que je leur donnais des conseils individuels qui leur faisaient du bien. Le fait d’avoir vu Lukaku parler à la mi-temps d’Angleterre-Belgique m’a conforté dans l’idée de me départir de ma timidité. La saison dernière à Charleroi, on restait tous chacun dans notre coin quand ça n’allait pas. Cette année, plus de joueurs prennent leurs responsabilités.»

4 Mon passage en équipe nationale m’a fait tourner la tête

FAUX

«Je n’ai pas plané après mes sélections. Bien sûr, j’étais heureux mais je sais ce que j’ai vécu dans ma carrière donc je ne vais pas tomber dans la suffisance. En tant qu’humain, on se relâche forcément un peu inconsciemment mais je me suis toujours motivé pour revenir à mon meilleur niveau. Charleroi m’a tellement donné que je ne pouvais manquer de respect au club avec de la condescendance. C’est grâce au Sporting que j’ai pu aller en équipe nationale. Ma méforme de l’exercice précédent peut s’expliquer par plusieurs raisons. La fatigue était présente avec l’enchaînement des rencontres que je n’avais pas connu depuis longtemps. C’est donc normal dans ces circonstances d’être confronté à un gros creux.»

5 Je suis surpris d’être enfin épargné par les blessures depuis mon arrivée à Charleroi

FAUX

«Mentalement, je savais que mon passage ici ressembler à une dernière chance. J’ai mis tous les ingrédients de mon côté en changeant des choses dans mon alimentation et au niveau de ma façon de faire même si je n’ai jamais exagéré auparavant. J’ai pris un nutritionniste. Je ne mange plus du tout gras. Même le petit plaisir de manger une frite le dimanche soir est terminé. Le plaisir d’être sur le terrain compense la privation. J’ai perdu assez de temps comme ça dans ma carrière. De plus, je veille à mon sommeil en dormant à 22h au maximum. Un kiné personnel s’occupe de moi. On a remarqué également en passant des examens que j’avais une jambe un peu plus longue que l’autre. Maintenant, des semelles spécialisées me stabilisent. Le contexte familial de Charleroi m’a aidé aussi. C’est beaucoup plus stable qu’à Nantes. On ne change pas de coach tous les trois mois. Je suis plus serein dans ma tête. Ces différents facteurs cumulés m’ont permis que je me sente libre dans ma tête.»

6 J’ai pensé à arrêter le football avec toutes ces blessures

FAUX

«Jamais. Je suis chrétien pratiquant. J’ai gardé continuellement la foi. Je savais qu’à Nantes ou ailleurs, mes efforts finiraient par être récompensés. Bien sûr, tu passes par des moments de doute et de pleurs mais après un ou deux jours, ça passe. La solution, c’est d’avancer. J’ai du talent et je savais que je ne pouvais pas m’arrêter sur ça.»

7 La Ligue 1 est plus excitante que la Pro League

VRAI

«Elle est plus médiatique mais je me plais en Belgique. Le niveau s’élève, les stades sont garnis et l’ambiance est bonne surtout à Charleroi. Nous jouons des gros matchs à l’instar de celui de dimanche face à Genk. Il faut reconnaître toutefois que la Ligue 1 est plus relevée. La possibilité de rencontrer le PSG la rend attractive. Le Vélodrome m’a marqué. L’ambiance y est spéciale. Je me souviens que l’on ne s’entendait pas. La pression était également particulière. Ça doit être dur d’évoluer là-bas tous les quinze jours. Même si je n’ai pas beaucoup joué, j’ai côtoyé des grands joueurs comme Léo Dubois qui est devenu depuis international français. Ça me fait plaisir car il m’a marqué. Quand j’ai été blessé, il est venu me rendre visite à la maison et m’a rapporté un gâteau. Il n’y en a pas beaucoup qui l’ont fait et je ne l’oublierai jamais. Ça m’a touché.»

8 L’adolescence dans un centre de formation a constitué une vie rêvée

VRAI

«J’ai passé de superbes moments à l’internat. J’étais heureux avec les copains. On s’est vraiment bien amusé et cela m’a permis d’apprendre à vivre seul rapidement. Par contre, le regret existe de ne pas avoir vu grandir mes sœurs et mon frère. Tu ne vois pas leur évolution. Ce sont des années qui ne se rattrapent pas. On essaie de reprendre ce temps en partant en vacances tous ensemble chaque année.»

9 Je suis parti trop tôt du Standard

FAUX

«On me pose toujours cette question (rires). Je ferais exactement la même chose aujourd’hui en partant pour Porto. Tu apprends à jouer différemment là-bas et tu collectes de l’expérience quand tu t’entraînes chaque jour avec Eliaquim Mangala, Lucho Gonzalez, Jackson Martinez et Danilo Pereira. Je n’aurais jamais reçu ce savoir en Belgique. C’est intimidant au début quand tu déjeunes avec eux. À l’époque, quand je voyais des amis qui perçaient directement en Belgique à 18 ans, je savais qu’ils étaient en avance mais ça ne me perturbait pas. Aujourd’hui, j’ai franchi plus d’étapes qu’eux grâce à mon passage au Portugal même si le parcours fut tortueux. Mon chemin a été compliqué mais je ne me suis pas arrêté à la première difficulté. Je rêve encore d’un transfert à l’étranger. Je mets tout en œuvre pour y parvenir et ne pas avoir de regrets. La Bundesliga m’attire mais bien sûr que je ne me ferme aucune porte. J’aimerais un jour me confronter à un niveau plus accru.»

10 Le Top 4 pour Charleroi est envisageable

VRAI

«Quand on voit notre contenu dans les affiches comme face à Bruges, c’est clair que nous n’avions rien à envier à personne. C’est frustrant de ne pas gagner actuellement alors que l’on domine mais on va changer la donne. On ne doit pas se mettre de frein. C’est dans nos têtes que tout se joue. J’espère que l’on sera dans le Top 4. Il n’est pas utopique.»