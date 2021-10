Les promus se retrouvent : « Comme l’Union, Seraing est dans la continuité »

Les Bruxellois ont affronté quatre fois les Sérésiens la saison dernière.

L’Union et Seraing se connaissent bien. Les deux promus se sont affrontés à quatre reprises la saison dernière en D1B, pour trois victoires bruxelloises et une sérésienne.

«C’étaient à chaque fois des rencontres difficiles, se souvient Casper Nielsen, milieu unioniste. Après notre seule défaite contre eux (Ndlr : le 29 novembre 2020), il y avait eu un déclic et nous avions ensuite enchaîné avec de nombreuses victoires. Nous avions réussi à trouver le moyen de jouer contre eux via un bloc bas car ils aiment jouer en contre-attaques. Nous savons qu’ils viendront ce samedi avec ce jeu basé sur la contre-attaque grâce à des joueurs très rapides. Mais nous avons énormément de confiance dans l’équipe et nous sommes souvent très solides à domicile.»

Le match sera d’autant plus proche de ceux de la saison passée que les deux équipes n’ont pas connu de grandes révolutions au sein de leur effectif suite à la montée. «Je ne vois pas beaucoup de différences entre l’Union de la saison dernière et l’Union actuelle, avance Felice Mazzù, l’entraîneur des Bruxellois. Nous devons garder les mêmes valeurs que la saison dernière tout en sachant bien que le niveau est plus élevé. Nos adversaires nous connaissent de mieux en mieux ce qui va nous pousser à avoir encore une meilleure organisation sur le terrain. Tout comme nous, Seraing est dans la continuité de son année en D1B. Il s’agit d’une équipe avec beaucoup de qualités techniques et beaucoup de vitesse. C’est une équipe qui a un jeu vers l’avant, on l’a encore vu lors du dernier match de championnat.»

Ce jour-là, Seraing avait explosé Zulte Waregem (5-1) grâce entre autres à un triplé de Georges Mikautadze.

«C’est un joueur rapide et un très bon finisseur devant le but mais nous affrontons des bons attaquants chaque semaine et nos défenseurs s’en sortent bien, analyse Casper Nielsen. Contre une équipe comme Seraing, il sera crucial de se baser sur une bonne assise défensive. Nous savons que si nous augmentons tous notre niveau, nous sommes capables de battre n’importe quelle équipe.»