Evenepoel : un dernier chrono pour la route

Le rouleur belge est le favori de l’épreuve française au même titre que Stefan Küng, notamment.

I

l aurait pu raccrocher, mettre un terme à sa saison après le Tour de Lombardie. Sur lequel il n’avait pas pu réaliser le retour rêvé sur la classique lombarde, un peu plus d’un an après son terrible accident dans la descente du Col de Sormano. Mais Remco Evenepoel avait encore envie de rouler. Le petit prodige de Schepdaal avait encore la volonté de se faire mal sur un vélo, de tout donner et de se livrer à fond sur un contre-la-montre. Il a donc lui-même demandé d’ajouter le Chrono des Nations à son programme. Pour une dernière compétition cette année. «Il en avait envie; le chrono, c’est un exercice qu’il apprécie», a commenté Patrick Lefevere, le manager de son équipe Deceuninck-Quick Step, précisant qu’il aurait reçu une belle offre de prime de départ.

Il a donc fait le déplacement, avec un soigneur et un mécanicien, jusqu’aux Herbiers, près de Nantes, pour disputer l’épreuve pour la première fois depuis qu’il est pro. Mais il en garde un excellent souvenir. Car, en 2018, deux semaines après son doublé retentissant aux Championnats du Monde des 17 et 18 ans, il avait remporté le contre-la-montre français dans la catégorie des juniors.

Après sa saison 2021 perturbée par sa grave chute du Tour de Lombardie, avec cette année qu’il n’a démarrée qu’au mois de mai, sur un Tour d’Italie pour lequel il n’avait pas le fond de condition nécessaire pour aborder une course de trois semaines, Remco Evenepoel a le regard tourné vers la saison prochaine. Qu’il va pouvoir aborder sereinement, avec un bon hiver dans les jambes. Et la satisfaction d’avoir enchaîné les victoires malgré tout cette année, puisqu’il s’est imposé huit fois, ce qui n’est pas rien. Et il ne dirait pas non à un succès supplémentaire, ce dimanche.

Pour son neuvième contre-la-montre individuel de la saison. Soit trois de plus qu’en 2019, dans ce qui reste, pour l’instant, sa seule saison complète chez les pros. Cette année, après sa septième place à Turin, sur le chrono d’ouverture du Giro, sur lequel il avait fait son retour à la compétition, Remco Evenepoel avait remporté celui de Knokke-Heist, sur le Tour de Belgique, y consolidant encore plus les bases de sa victoire finale. Avant de devoir s’incliner sur le Championnat de Belgique face à son coéquipier Yves Lampart. Il a ensuite dû se contenter de la neuvième place du chrono des Jeux Olympiques, avant de retrouver les premières places. En gagnant le contre-la-montre du Tour du Danemark (où il a aussi remporté le classement final) et en allant chercher deux médailles de bronze : une à l’Euro et une au Mondial. Il a aussi disputé un chrono au Benelux Tour, mais, malade, il n’y avait pas pédalé à son niveau, ce qui s’était traduit par une dix-huitième place à Lelystad.

Il s’élancera à 15h29 sur ce Chrono des Nations, deux minutes après Ben Hermans et cent vingt secondes avant le double champion d’Europe de l’effort en solitaire, Stefan Küng. Pour un match déjà annoncé entre le Suisse et le Belge, les deux plus gros calibres sur la feuille de départ. Le champion du monde du chrono aurait dû se mêler à ce duel. Mais l’Italien Filippo Ganna, qui n’a pas encore pu afficher son nouveau maillot arc-en-ciel décroché entre Knokke-Heist et Bruges dans un contre-la-montre individuel, a été contraint de déclarer forfait. Il a envoyé un certificat médical aux organisateurs. Il a chuté à l’entraînement le week-end dernier et souffre d’une côte fêlée. Il n’a voulu prendre aucun risque avant les Championnats du Monde sur piste, prévus la semaine prochaine à Roubaix.

Ce Chrono des Nations, annulé l’an passé à cause de la pandémie et dont le dernier vainqueur est le Néerlandais Jos Van Emden (il avait devancé Filippo Ganna et Primoz Roglic en 2019) a la particularité d’être long. Plus que le dernier Mondial, puisque les participants devront se lancer à l’assaut d’un parcours de 44,490 kilomètres. Pas vraiment dur, mais pas totalement plat : il est vallonné, avec 453 mètres de dénivelé et nécessite un bon mélange de puissance et de gestion de l’effort.