Cap48: clôture avec Zaz, Louane, Nolwenn…

Samedi, Sara de Paduwa animera un numéro spécial des «Associés du week-end», avec Jean-Louis Lahaye, Sacha Daout, Cathy Immelen et Livia Dushkof. Fred Guerdin

L’opération Cap48 de la RTBF se termine ce week-end, par une grande soirée entre variétés et sensibilisation.

Ce week-end, l’opération Cap48 de la RTBF entre dans sa dernière ligne droite. C’est en effet dimanche soir (20 h 20) que La Une diffusera la grande soirée de clôture, présentée par Jean-Louis Lahaye et Anne-Laure Macq depuis Média Rives à Liège.

Accompagnés du parrain de la soirée, Elie Semoun, ils recevront sur scène Zaz, Nolwenn Leroy, les coaches de the Voice Belgique (Typh Barrow, BJ Scott, Black M et Christophe Willem), Louane, Dany Brillant et Vincent Niclo.

La soirée sera également émaillée de reportages sur le handicap, avec un focus sur les situations de Benjamin, trisomique et pleinement inclus dans un groupe de jeunes de son âge; Karen, victime des attentats et bénéficiaire du projet CAP sur le sport; Robin, 12 ans, et sa famille qui trouvent leur équilibre grâce à un service de répit; Leslie, placée puis retournée en famille grâce à l’accompagnement de son service d’hébergement… ainsi que bien d’autres personnes bénéficiant des projets soutenus grâce aux dons à CAP48.

La grande nouveauté de cette année sera le «donateur wall». Chaque don effectué durant la soirée sur le site de Cap48 permettra aux donateurs d’apparaître à l’antenne dans un mur d’écrans. Jean-Louis Lahaye pourra même interagir en direct avec certains d’entre eux.

De nombreuses personnalités de la RTBF seront mobilisées pour assurer le call center en direct et pour aller à la rencontre de bénévoles.

Outre la grande soirée de clôture, vous pourrez aussi voir ce week-end Athlètes d’exception, un documentaire qui donnera la parole aux athlètes médaillés des jeux de Tokyo (samedi 16/10, Tipik, 23 h 30). Le jeu Les Associés du week-end proposera une édition spéciale ce samedi, avec la participation de Jean-Louis Lahaye, Sacha Daout, Cathy Immelen et Livia Dushkof, qui joueront pour faire gonfler la cagnotte.

Comment faire un don? Par virement bancaire sur le compte BE35-0000-0000-3737; par SMS (numéro communiqué lors de la soirée); sur le site de Cap48 https ://soutenir.cap48.be/FaireUnDon