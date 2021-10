VIDÉO | Caméra Café revient en 2022 sous la forme d’un épisode spécial

Bruno Solo l’a annoncé au micro d’Europe 1: Caméra Café, la mythique série du début des années 2000, reviendra sous la forme d’un épisode spécial en 2022. «Ce sera affreux, sale et méchant!»

Elle a fait les beaux jours de M6 et Club RTL. Caméra Café, la série humoristique du début des années 2000, reviendra en 2022.

L’annonce a été faite par Bruno Solo, l’un de ses acteurs principaux, au micro d’Europe 1. «Ce sera affreux, sale et méchant!», a-t-il toutefois prévenu.

Quant à la forme, la série produite de 2001 à 2004 ne reviendra pas sous sa forme originale. Exit donc les épisodes de 3 minutes. Un seul et unique épisode spécial de 90 minutes fera l’affaire pour satisfaire les fans de la première heure.

Solo s’est également félicité de la «liberté» que les dirigeants de la chaîne M6 lui ont laissé pour écrire ce nouveau volet. «C’était la condition sine qua non: on écrit exactement comme on veut, quitte à choquer, quitte à ce qu’on en parle», a-t-il commenté.

Quand l’épisode sera-t-il diffusé sur le petit écran? Il n’y a pas encore de date précise. Le scénario a déjà été écrit et le tournage débutera début d’année, a précisé Bruno Solo.