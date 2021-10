Stromae chante «Santé» aux petites mains et donne une nouvelle leçon de marketing

Stromae a fait le buzz vendredi en dévoilant un nouveau single «Santé» le matin, puis le clip en fin d’après-midi.

C’est le premier single du futur album tant attendu: Stromae, retiré du circuit musical depuis 2015, est revenu avec le morceau Santé, lâché hier matin sur les plateformes musicales. Avec ce titre dédié aux petites mains, travailleurs du quotidien à qui on ne prête pas toujours attention, on retrouve le style imparable du maestro belge.

L’artiste aux 3 millions d’albums vendus réhabilite le charrango et mêle cumbia sud-américaine et électro pour faire briller un texte où il se fait poète des humbles, à qui il porte un toast. «Chauffeur de camion, hôtesse de l’air/Boulanger ou marin pêcheur/Un verre aux champions des pires horaires», chante-t-il. On y retrouve aussi son amour des jeux de mots comme «Céline… bataire, toi tu te prends des vestes aux vestiaires.»

Le clip officiel a été mis en ligne sur le coup de 18h et suscité énormément de commentaires enthousiastes des fans à travers le monde.

Le film a été réalisé par Luc Van Haver (le frère de Stromae) et le Tchèque Jaroslav Moravec (qui a travaillé pour des marques comme Shell, Netflix…). Il met en scène des cuisinières asiatiques, des employés de bureau africains et des marins russes invités à reproduire la chorégraphie de Stromae via une vidéo virale qui apparaît sur leurs écrans. En dessous de la vidéo, Stromae a publié un petit message en anglais: «Hi everyone! I am so happy to be back. Can’t wait to share what I’ve been working on the past few years.» («Bonjour tout le monde! Je suis si heureux d’être de retour. Je suis impatient de partager ce sur quoi j’ai travaillé ces dernières années.»)

«Toucher les gens partout dans le monde»

Le Bruxellois de 36 ans prépare le terrain à un futur disque, dont la date de sortie n’a évidemment pas été dévoilée, selon un plan marketing bien rodé (lire par ailleurs).

«Stromae est un artiste complet, fascinant, rare, et à la fois tellement fédérateur et inspirant, un génie créatif […] Il a cette capacité hors du commun de toucher profondément les gens partout dans le monde», se félicite dans un communiqué Olivier Nusse, patron d’Universal Music France, maison de disques qui a donc emporté le morceau pour l’exploitation du futur album produit par le propre label de Stromae, Mosaert.

Son dernier album, Racine carrée (2013, après Cheese en 2010), avait fait basculer Paul Van Haver (son vrai nom) dans une autre dimension. Pour le meilleur et le pire. Ce succès public et critique l’avait entraîné dans deux années de tournées folles dans le monde qui l’avaient essoré physiquement et mentalement.

Son grand retour sur scène avait été annoncé il y a une semaine, avec des prestations confirmées à Werchter Boutique (19/06) puis aux Ardentes, à Liège (10/07), avant de se produire à Rock en Seine, festival en région parisienne (28/08). Certains rêvent aussi de le voir sur scène lors du passage de Coldplay les 5 et 6 août 2022 à Bruxelles pour y chanter Arabesque, morceau qu’il avait co-écrit avec Chris Martin en 2019, après avoir assisté à la précédente prestation des Londoniens au stade Roi Baudouin dans le public en juin 2017.