VIDÉO | Stromae de retour: découvrez le clip de son nouveau single «Santé»

Stromae a sorti son nouveau single «Santé» ce vendredi. Le clip de la chanson était dévoilé à 18h. Ce nouveau morceau est dédié aux travailleurs de l’ombre.

Stromae fait son grand retour en musique, ce vendredi. «Santé», le nouveau single du chanteur belge de 36 ans est sorti ce matin. Les fans devaient cependant attendre 18h pour découvrir le clip qui accompagne le morceau.

Personnel de call-center, employée de restaurant, pêcheur ou encore cuisinière, Stromae «lève son verre» aux métiers de l’ombre en un peu plus de 3 minutes.

Le retour de l’artiste était très attendu. Le dernier album de l’artiste bruxellois, «Racine carrée», remonte à 2013 avec des tubes comme «Formidable» et «Papaoutai». Le succès public et critique l’avait entraîné dans deux années de tournées folles dans le monde qui l’avaient essoré physiquement et mentalement.

Son retour sur scène est également prévu. Il se fera en 2022, avec déjà deux haltes importantes en Belgique, le 19 juin à Werchter Boutique et le 10 juillet aux Ardentes à Liège.