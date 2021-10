Intempéries: les clients Resa seront raccordés au gaz pour la mi-novembre

Trois mois après les inondations survenues au mois de juillet, Resa, le principal opérateur des réseaux de distribution de gaz en province de liège a fait le point sur l’état d’avancement des travaux.

La société annonce un rétablissement du gaz pour tous ses clients d’ici la mi-novembre, sauf pour 34 clients à la Fenderie à Trooz, un quartier pour le moment inhabité.

«Il s’agit d’un véritable exploit», a notamment commenté Gil Simon, directeur général, lors d’un point presse qui s’est déroulé ce vendredi matin à Olne. «On a travaillé d’arrache-pied pendant des semaines, on pensait qu’il aurait fallu une partie de l’hiver pour tout réparer».

Rappelons que 14.000 foyers s’étaient retrouvés sans gaz à la suite des intempéries et que les travaux s’avéraient colossaux: 670 fouilles ont notamment dû être effectuées afin de détecter des poches d’eau et de procéder à la vidange des conduites impactées. D’importants travaux de reconstruction du réseau gazier ont également été mis en œuvre.

Réseau gazier rétabli

«Aujourd’hui, après trois mois jour pour jour, notre réseau gazier est totalement rétabli à Angleur (quartiers Vaudrée et Kinkempois), Chaudfontaine (excepté Vaux-sous-Chèvremont), Embourg, Esneux (Tilff), Limbourg (Bilstain, Dolhain, Goé, Limbourg), Pepinster et Verviers (Surdent et Renouprez)», a détaillé la société.

Le 15 novembre, tous les clients pourront donc être à nouveau raccordés au gaz, pour autant que leur installation intérieure ait pu être remise en ordre et, dans le cas des habitations ayant été sinistrées, que les clients puissent fournir à Resa un document attestant de la conformité de leur installation.

Pour effectuer ces réparations, Resa a accordé la priorité à certaines zones selon des critères d’accessibilité et des critères techniques, a-t-elle encore ajouté. Actuellement, 6.000 clients ne sont pas encore alimentés en gaz naturel.