E411: bientôt la fin du chantier entre Thorembais et Daussoulx

Tous les automobilistes qui empruntent l’E411 entre Thorembais et Daussoulx (12,5 km) peuvent souffler: le chantier de réparations localisées des revêtements touche à sa fin. Belga

Bonne nouvelle: le chantier en cours sur l’E411, de Thorembais vers Daussoulx, arrive à son terme.

Tous les automobilistes qui empruntent l’E411 entre Thorembais et Daussoulx (12,5 km) peuvent souffler: le chantier de réparations localisées des revêtements touche à sa fin.

D’après la Sofico, «la signalisation sera complètement retirée de la zone de travaux dans le courant de la semaine prochaine», soit à partir du vendredi 22 octobre.

Dans le sens inverse, les travaux (9,5 km) entre Daussoulx et Aische-en-Refail seront terminés dès le lundi 18 octobre en fin de journée.

Plus conséquents que prévu, les travaux de réfection ont débuté le 13 septembre et ont donc duré plus d’un mois.

Représentant un budget de 500.000 euros HTVA, les chantiers ont pour objectif de sécuriser la voirie sur plus de 30.000 m2 avant l’arrivée des conditions hivernales.