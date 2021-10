Un Marathon «au fil de l’eau»

La 3e édition du Marathon de Namur est lancée. La date? Le 24 avril. Beaucoup de changements sont apportés à cette édition «Au fil de l’eau».

Annulé en 2020 quelques semaines avant cette édition, et organisé de façon virtuelle en 2021, le Marathon de Namur est enfin de retour, en 2022, et plus précisément le 24 avril 2022. Et le moins que l’on puisse écrire est que les organisateurs sont impatients de retrouver les amateurs de la discipline. « En 2022, nous nous concentrons uniquement sur le semi-marathon et le marathon, sans autre course annexe. Pas mal de changements sont à signaler. Fini, cet aller-retour agréable pour le chrono car plutôt roulant mais désagréable pour les paysages vers Andenne. Cette fois, nous proposons des courses en ligne, et non plus sous la forme d’une boucle. Fini, les départs et arrivées au départ de Jambes. Le départ du marathon se fait à Dave et celui du semi-marathon se fait à Profondeville, avec des arrivées prévues en plein centre-ville, place d’Armes, devant la bourse, pour les deux distances», commence d’emblée Nicolas Bonomi.

Cap sur les 3 000 participants

On peut dire que les organisateurs mettent à profit ces quelques mois plus calmes, sans organisation, afin de tenir compte des remarques constructives faites par les participants des précédentes éditions et comptent sur eux pour venir voir les améliorations. « Nous espérons compter sur 3 000 participants, comme lors des deux précédentes éditions, en 2018 et 2019. Disons un petit millier sur le marathon et mille cinq cents sur le semi», poursuit une des têtes pensantes de l’événement. Et pour attirer tout ce petit monde, les parcours sont complètement remaniés. « Le Marathon de Namur s’appelle désormais «Au fil de l’eau» car nous empruntons presque exclusivement le chemin de halage, avec des passages sur trois communes, celle bien entendu de Namur, mais également celles de Profondeville, dont l’échevin des Sports, Jean-Sébastien Detry s’engage à mouiller le maillot en participant à son premier marathon, et aussi d’Yvoir. En termes de dénivelé, puisqu’est c’est souvent très important quand on souhaite s’inscrire à une telle épreuve, nous sommes aux alentours des 40 mètres sur le semi et des 80 mètres pour le marathon, où la principale difficulté se trouve à Dave. Comme lors des autres éditions, un passage dans le centre-ville de Namur est toujours au programme, avant de rejoindre la place d’Armes et la ligne d’arrivée».

Tondeur de la partie

Après Michaël Brandenbourg en 2018 et Willem Van Schuerbeeck en 2019, qui va venir ajouter son nom au palmarès de l’épreuve?

Une chose est certaine, la marraine du Marathon de Namur, Alexandra Tondeur, systématiquement alignée sur le semi-marathon, compte bien décrocher une troisième victoire consécutive.

L’ouverture des inscriptions, c’est déjà à partir de ce vendredi à 18 h 00. Plus que 190 jours d’entraînement avant l’échéance!