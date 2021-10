Nos trois vins pour accompagner vos plats cette semaine: pinot, Bourgogne AOP et du bio

Quelle bouteille de vin choisir pour accompagner vos plats? On vous conseille. heymans

Un pinot noir fruité, un Bourgogne gamay AOP et un coup de cœur pour un rouge bio qui sent bon la garrigue: voici notre carte des vins de la semaine, de 6 à 11 euros.

Habsburg pinot noir Alsace AOP

Au nez, les arômes de cerise (griotte) sont bien marqués.

En bouche, on retrouve ses notes de cerise complétées par des touches de framboise et de mûre.

On le dégustera entre 8 et 10 °C. Plus frais, il fera ressortir les tanins de ce pinot noir.

Spar à 6,49€ (promo 2+1)

Conseils: adjaruli khachapuri aux épinards, flammekueche, charcuteries fines.

Bourgogne gamay AOP Louis Latour 2019

Cette appellation existe depuis 2011. Les raisins de gamay doivent provenir exclusivement des dix crus du Beaujolais, comme Brouilly, Fleurie, Juliénas, Saint-Amour… mais pas des appellations Beaujolais ou Beaujolais-Villages.

C’est très qualitatif. En plus, c’est la maison Louis Latour qui élève ce vin.

Delhaize à 9,99€ (promo à 7,49€)

Conseils: andouillette sauce moutarde, jambon persillé, tête de veau sauce gribiche.

Domaine de l’Emme bio pic-saint-loup 2020

La cave coopérative de la Gravette, à Corconne, dans le Gard, à proximité de l’Hérault, sur les contreforts des Cévennes, produit ce vin rouge bio qui est une de ses cuvées emblématiques.

Il sent la garrigue à plein nez et bouche complète, riche et très soyeuse. Un vrai coup de cœur.

Corawine.be à 10,99€ (promo à 9,19€)

Conseils: terrine de pâté de sanglier, garbure, côte de bœuf maturée, cassoulet.

Découvrez notre sélection de vins pour l’apéro ou pour une recette plus élaborée: chaque semaine, Pascal Jassogne vous conseille sur le choix des bouteilles de vin pour accompagner vos plats.