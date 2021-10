Quaregnon: l’état de la tour de l’église Saint-Quentin inquiète

Délabrée à l’intérieur, elle présente aussi d’importantes dégradations extérieures.

L’état de la tour l’ancienne église Saint-Quentin, à Quaregnon, inquiète les riverains. Monument important de la commune et plus globalement de la région de Mons-Borinage, elle reste le seul vestige encore visible de l’ancienne église édifiée au début du XIe siècle. Classé depuis le 21 août 1980, le monument souffre des affres du temps. Tant et si bien que sa pérennité semble compromise.

Un conseiller communal, Ludovic Foubert (Citoyen), a attiré l’attention de la députée jurbisienne Jacqueline Galant (MR) afin que cette dernière puisse relater ses inquiétudes auprès de la ministre du patrimoine, Valérie De Bue (MR). «Délabrée à l’intérieur, la tour souffre au fil du temps et pourrait disparaitre si aucune solution de réhabilitation n’est trouvée», a souligné la députée, qui a réclamé des solutions auprès de la ministre.

La situation semble connue. « La tour de l’ancienne église Saint-Quentin est classée comme monument. L’AWaP (l’Agence wallonne du Patrimoine, NdlR) collabore depuis plusieurs années avec la commune de Quaregnon pour réhabiliter l’édifice», a ainsi confirmé Valérie De Bue. « Une étude sanitaire a mis en évidence les pathologies importantes dont souffre la tour. Les façades sud et ouest présentent les dégradations les plus importantes tandis que la façade orientale est la mieux conservée.»

L’auteur du projet a observé que de nombreuses pierres sont posées en délit et sont dès lors problématiques pour la stabilité même du bâtiment. « À cause de ce mode de pose, les pierres présentent des fissures verticales pouvant conduire à une dégradation complète de la roche. De plus, à la suite de facteurs environnementaux et chimiques, il a été constaté que les pierres sont fortement dégradées et entrent dans un processus de désagrégation.»

En d’autres termes, le temps presse pour conserver le monument. « Un traitement est recherche par l’auteur de projet mais sans succès à ce stade, aucune entreprise ne garantissant un résultat durable. Les réflexions continuent et l’AWaP reste disponible tant pour examiner des pistes de restauration que pour la prise d’éventuelles mesures conservatoires si celles-ci devaient s’avérer nécessaires.» D’ici là, il reste à espérer que la tour tienne le coup.

E. Brl.