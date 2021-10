Le gouvernement wallon approuve la prochaine formation au certificat de management public

C’est une formation inter-universitaire, ouverte au privé et au public mais avec exigence de prérequis. ijeab - stock.adobe.com

Le gouvernement wallon a adopté jeudi le programme et les règlements d’un nouveau cycle de formation au «certificat de management public», pour une nouvelle fournée de lauréats attendue en juin 2023.

Après deux premiers cycles organisés en 2013-2014, cette formation avait été gelée par l’exécutif PS-cdH sous la législature précédente, au motif d’économies budgétaires.

Initiée par l’Ecolo Jean-Marc Nollet lorsqu’il était ministre wallon de la Fonction publique, l’école d’administration publique est présentée comme un moyen d’objectiver la désignation des managers (postes à mandat) de l’administration publique de Wallonie et de Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le gouvernement wallon actuel, PS-MR-Ecolo, et le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles avaient pour objectif de réformer et de relancer la machine. Les ministres de la Fonction publique Valérie De Bue (MR, Wallonie) et Frédéric Daerden (PS, FWB) s’y sont attelés.

La formation pour le certificat de management public est confiée à l’École d’administration publique créée à Namur, aussi bien pour la Wallonie que pour la FWB. C’est une formation inter-universitaire, ouverte au privé et au public mais avec exigence de prérequis.

Le 3e cycle de formation débutera fin mars prochain, avec 35 personnes admises. L’appel à candidatures sera ouvert le 22 octobre, et sera suivi d’épreuves de sélection.

Ceux qui réussissent sont repris dans un «pool» dans lequel on peut sélectionner pour les postes soumis à mandat, dans l’administration ou dans les organismes d’intérêt public.