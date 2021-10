10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce vendredi

Le deuil périnatal touche au moins 1 000 familles par an - Surprenants délits de presse en province de Liège - Arnaud Bodart veut qu’on parle moins de lui… voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce vendredi 15 octobre.

1. Calomnies, vendetta, chanson et menaces anarchistes: ces délits de presse qui ont marqué les cours d’assises de Liège

Le délit de presse jugé cette semaine n’est que le septième survenu à Liège depuis 1831. Entre Calomnies, vendetta et menaces anarchistes, le délit de presse est surtout le reflet de l’évolution de la société. Qui s’est régulièrement terminé par un acquittement.

2. Journée de sensibilisation au deuil périnatal ce vendredi 15 octobre: «il faut libérer la parole»

Le 15 octobre est la Journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal. En Belgique, 1 000 familles seraient touchées par an. Dans les faits, elles seraient bien plus…

3. Cette semaine dans vos oreilles: le single de Stromae, Coldplay rétrofuturiste et Adèle le 19 novembre

Après les accents «world music» d’«Everyday Life», Coldplay revient à ses hymnes pour stades sur «Music of the Spheres», dans une ambiance rétrofuturiste.

4. Wallog veut créer 1200 logements par an, y compris dans les communes sinistrées

La société Wallog souhaite être un facilitateur entre des investisseurs privés et les agences immobilières sociales. Pour rénover des biens, notamment dans les communes sinistrées.

5. Renaud Rutten arrête sa collaboration avec Jean-Marie Bigard

Les représentations de Jean-Marie Bigard et Renaud Rutten prévues les 23 et 24 novembre 2021 ne pourront être assurées comme prévu. En effet, l’artiste Renaud Rutten a décidé de ne plus poursuivre sa carrière d’humoriste au côté de son homologue français Jean-Marie Bigard.

6. Andenne: un antiphonaire du trésor retrouvé à Amsterdam

Il s’agit d’une pièce du trésor de la collégiale. Plus que jamais, la Ville d’Andenne revendique la propriété du trésor afin de le préserver.

7. Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut fête le bois ce week-end

Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut s’associe à l’organisation, dans toute la Wallonie, du Week-end du bois ces 16 et 17 octobre de 10 à 18 heures avec plus de vingt activités au programme. Par groupe de 20 personnes, vous partirez à la découverte de la forêt pour tenter d’en percer quelques secrets à travers des animations.

8. INTERVIEW | Arnaud Bodart veut retrouver un «esprit de famille» au Standard: «Ça ira mieux quand on parlera moins de moi»

Nouvel entraîneur, nouveau départ et nouveau capitaine. Meilleur Rouche depuis le début de la saison, Arnaud Bodart a logiquement été choisi par Luka Elsner pour porter le brassard dès ce samedi. «Il offre une garantie en termes de leadership. Il prend la parole et se sent responsable», a argumenté le T1 liégeois au moment de commenter cette décision.

Une décision qui ravit le principal intéressé. Car elle traduit une évolution personnelle régulière depuis qu’il a acquis le statut du titulaire, il y a un peu plus de deux ans. Cette évolution se traduit aussi dans les interviews du portier des Rouches, qui sont rarement vides de sens. La preuve.

9. Le Tour féminin mis en lumière à la Planche des Belles Filles

Cette fois, c’est sûr: il y aura un Tour de France féminin en 2022. L’épreuve durera huit jours et s’achèvera par deux étapes de montagne.

10. Michel De Wolf a lancé une académie à La Hulpe

L’ancien Diable rouge et T2 de l’AFC Tubize a démarré une nouvelle aventure en Brabant wallon.