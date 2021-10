Balades, expos, concerts… que faire ce week-end en Brabant wallon?

C’est vendredi, voici une série d’idées de sortie pour votre week-end.

MARCHES/RANDONNÉES

Marches Adeps à Biez et à Houtain-le-Val

Deux marches Adeps sont proposées ce dimanche 17 octobre en Brabant wallon, à Biez et à Houtain-le-Val. Parcours de 5, 10 et 20 km. Départs dès 8 h. Participation gratuite. Lieux de rendez-vous: Biez, école La Petite Source, avenue des Sapins, 27; Houtain-le-Val, unité des Quatre Vents, rue de Rêves, 38.

Pour Biez: 0478 65 00 16. Pour Houtain-le-Val: 0494 05 03 74.http://www.sport-adeps.be/index.php?id=5945

Balade contée au potager didactique de Nivelles

Ce dimanche 17 octobre, à 15 h 30, la Bibliothèque locale de Nivelles et «Place aux livres» organisent une après-midi balade et histoires au potager didactique de Nivelles. L’occasion de découvrir en contes et histoires les merveilles de la nature nivelloise. Pour tous à partir de 4 ans. Gratuit. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire au préalable. Les organisateurs conseillent de se munir de bottes et d’une couverture. Boulevard de la Dodaine.

067 89 26 30, https ://www.bibliotheque-nivelles.be/

Les Crêtes de La Hulpe

Dimanche 17 octobre. Boucle de 17,9 km pour les Crêtes, boucle de 10 km pour les Petites Crêtes, boucle de 2,3 km pour les Mini Crêtes. Cette dernière course est accessible aux 6-12 ans. Participation: en pré-inscription, de 2€ à 8€; sur place, de 5€ à 10€. Lieu de rendez-vous: école communale Les Colibris, rue des Combattants, 112.

0478 87 17 73, http://www.creteslahulpoises.be/course/

La Hulpe: «Journée Pro Vélo: Esprits libres»

Dimanche 17 octobre. Deux artistes belges, deux provinces, une balade à vélo… Accompagnés d’un guide Pro Vélo, les participants iront à vélo du musée Folon, à La Hulpe, au musée de Drogenbos (Brabant flamand) consacré au peintre-fermier Felix De Boeck. La visite des deux musées est au programme.

Participation: 15€, comprenant la visite des deux musées. Départ à 10 h. Drève de la Ramée, 6/A, à 1310 La Hulpe. Réservation obligatoire.

02 653 34 56, https ://fondationfolon.be/

FESTIVAL

Festival «Out of the books» les 15 et 16 octobre

Troisième édition de ce festival des nouvelles techniques liées au monde de l’éducation: conférences, ateliers, débats… Thèmes abordés: pédagogie active, la classe «autrement», le bien-être à l’école, les nouvelles technologies au service des apprentissages… Ferme de Mont-Saint-Jean, Chaussée de Charleroi, 591.

Entrée: 14€ pour un jour, 20€ pour les deux jours. Réservation par téléphone ou en ligne.

0476 46 24 25, https ://www.festivalootb.com/lefestival

EXPOSITIONS

«Plantes médicinales…» à l’abbaye de Villers-la-Ville

L’exposition «Plantes médicinales. Tradition culturelle et recherche de pointe» retrace l’histoire des plantes utilisées dans la médecine d’ici et d’ailleurs comme la médecine traditionnelle chinoise. Elle constitue aussi une manière de remettre les projecteurs sur les trois jardins que l’abbaye consacre aux plantes médicinales. Jusqu’au 15 décembre. Aux heures d’ouverture de l’abbaye (sans supplément de prix). Rue de l’Abbaye, 55.

071 88 09 80, https ://villers.be/fr

Louvain-la-Neuve: «Voyage Pulsart: plongée au cœur de MAGMA»

Ce dimanche 17 octobre, à 11 h, Pulsart, plateforme de sensibilisation à l’art contemporain, propose une visite de «Magma», titre de la 10e édition de la Triennale d’art contemporain d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. Rendez-vous à l’entrée du Musée L, place des Sciences, 3. L’exposition réunit une trentaine d’artistes belges et étrangers sous le signe de la fluidité. Elle se tient au Musée L, au parking des Sciences et au centre culturel d’Ottignies. Une navette emmènera les participants sur ces trois lieux. Participation: de 5€ à 17€.

https ://www.ccbw.be/

SALON

Un Salon du sport, ce dimanche, au PAMexpo de Court-Saint-Étienne

Un Salon du sport se tiendra à l’initiative de la Commune de Court-Saint-Étienne ce dimanche 17 octobre, de 13 h à 17 h 30, au PAMexpo dans le cadre de l’opération Place aux jeunes, initiée par la Province du Brabant wallon. L’objectif? «Donner le goût du sport aux 12-18 ans et leur permettre de découvrir de multiples disciplines en un seul après-midi.» Les parents des jeunes et accompagnateurs y sont les bienvenus.

Les clubs suivants seront présents: la Plume stéphanoise - Ottignies (badminton), le Royal Excelsior Stéphanois (football), la balle pelote de Tangissart (jeux de paume), Nikka Dance, Street Family et GGacademy (danse), le Ju-Jitsu, et la Palette stéphanoise (tennis de table).

Les organisateurs se sont assuré la présence d’Ismaël Debjani, recordman de Belgique du 1 500 mètres et demi-finaliste aux JO de Tokyo sur la même distance. Il partagera ses anecdotes sur sa vie de sportif de haut niveau et sur son expérience aux Jeux olympiques de Tokyo.

L’entrée est gratuite

BROCANTE

Grenier du fil, à Jodoigne

Dimanche 17 octobre, de 9 h à 17 h, 13e édition de Grenier du fil, brocante en salle pour les passionnés de couture, tricot, broderie, crochet, patchwork… organisée au profit de l’ASBL SourisNous Jodoigne. Bar et petite restauration. Entrée: 2,5€. Tous les bénéfices de ce rendez-vous sont reversés à l’ASBL SourisNous. Chaussée de Hannut, 61.

0494 24 10 86, https ://www.brocantes.be/fr

CONCERT

Louvain-la-Neuve: un concert performance plein d’intensité ce vendredi

Philippe Wauman, auteur de calligraphies sonores, en concert «Intensités» avec plusieurs autres ce vendredi à la Ferme du Biéreau.

Philippe Wauman, à gauche et Jean Mastin, avec, derrière eux, les artistes du collectif «Son Voix Corps Séquences» lors de leur répétition mardi soir. ÉdA Philippe Wauman, artiste néolouvaniste connu sous le nom d’Anantakara, sera l’invité du collectif «Son Corps Voix Séquences», dirigé par Jean Mastin lors du concert événement qui se déroule ce vendredi 15 octobre, à 20 h, dans la salle voûtée des écuries de la Ferme du Biéreau. Cette soirée fait partie du projet de présentation de l’album Intensités d’Anantakara qui comprend neuf plages de sa musique qualifiée de calligraphies sonores et vibratoires.

Cette présentation réunira des artistes de plusieurs disciplines. Les membres du collectif présenteront ce soir des chorégraphies, du théâtre danse, sur les musiques d’Anantakara. Brigitte Schùermans, artiste peintre qui a mis la technologie au service de l’art, les accompagnera avec ses créations digitales. Ces créations seront projetées sur l’écran en fond de scène, mais aussi sur les artistes qui traverseront les faisceaux lumineux au cours de leur prestation.

La performance ne s’arrête pas là puisque des haïkus – petits poèmes d’origine japonaise – de Xavier Dandois viendront enrichir la prestation à laquelle s’ajoutera encore le film réalisé par Alain Kinet à la Ferme du Biéreau et dans ses alentours, dans lequel Philippe Wauman apparaît dans plusieurs séquences. En première partie, de 20 h à 20 h 35, Rhea se produira sur scène avec ses musiques cosmiques électro-analogiques.

La participation au concert est libre. Un programme avec un CD au choix sera proposé aux spectateurs.