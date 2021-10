P1: Suivez la 9e journée de championnat en direct

Les matches de ce week-end en P1 sont à suivre ici en direct commenté. Samedi soir, Ciney et Meux ouvrent le bal, qui se prolongera dimanche après-midi.

Parmi les duels à suivre, on épinglera celui qui opposera Beauraing à Malonne. La guerre pour le maintien bat son plein et ce sont les Malonnois qui ont remporté une première bataille, en décrochant dimanche dernier leur première victoire de la saison. Les Beaurinois n’ont, eux, toujours pas eu ce plaisir en championnat et tiennent la lanterne rouge avec leurs deux unités. Sera-ce au tour des hommes d’Alain Barbier de goûter pour la première fois au succès? Malonne enchaînera-t-il deux victoires de rang? Ou aura-t-on droit à un partage qui n’arrangerait forcément aucune de ces deux formations? Réponse ce dimanche sur le coup de 17h.

Une nouvelle fois, la journée sera amputée d’une rencontre, reportée à cause du covid. Cette fois, ce sont les équipes de Fernelmont et d’Andenne qui sont au repos forcé.

Le programme du week-end:

Samedi

Ciney – Meux B

Dimanche

Nismes – Spy

Chevetogne – Union Dinantaise

Molignée – Condrusien

Loyers – Biesme

Beauraing – Malonne

Flavion-Morialmé – Grand-Leez

Fernelmont – Andenne (reporté)