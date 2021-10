Cette semaine dans vos oreilles: le single de Stromae, Coldplay rétrofuturiste et Adèle le 19 novembre

Après les accents «world music» d’«Everyday Life», Coldplay revient à ses hymnes pour stades sur «Music of the Spheres», dans une ambiance rétrofuturiste.

Cela s’appelle l’art du contre-pied. Alors qu’ils avaient sorti un double album (Every Day Life) aux sonorités épurées (à l’exception du single Orphans), qui voyageait entre musique classique, gospel (Broken), chant sacré (When I need a Friend) sonorités orientales (dont le fabuleux Arabesque en duo avec Stromae) en novembre 2019, Coldplay change de paradigme et propose une pop rétrofuturiste sur Music of the Spheres, leur neuvième album depuis 2000.

Sur ce nouvel opus, le groupe londonien a travaillé avec le producteur suédois Max Martin (producteur de nombreux tubes pour Britney Spears, P!nk, Katy Perry… et plus récemment de Blinding Lights pour The Weeknd). On ressent son influence sur Higher Power, 1er single streamé plus de 160 millions de fois et qui ouvre l’album, après une brève nappe de synthés planants.

BTS, Selena Gomez…

- Plusieurs collaborations émaillent le disque, et quand on voit la liste des invités, on a l’impression qu’elle a été dressée – au-delà de leur talent – en fonction de la popularité de ceux-ci sur les réseaux sociaux.

Cela se vérifie pour le second single, My Universe, chanté avec BTS, le phénomène de la K-pop coréenne qui détient le record du plus de retweets sur Twitter et le plus de vues sur YouTube en moins de vingt-quatre heures.

Publié voici deux semaines, le clip de My Universe totalise déjà 65 millions de vues! Et notre petit doigt nous dit que c’est loin d’être fini. La chanson – dont l’intro et le refrain sont taillés pour les stades – est une déclaration d’amour du chanteur Chris Martin à sa belle, l’actrice Dakota Johnson (Cinquante nuances de Grey). Dans la vidéo tournée à l’occasion de l’enregistrement du morceau, Chris Martin indique aussi que le titre «représente le pouvoir de l’amour qui transcende tout, les frontières, les règles, les genres, les origines et toutes les préférences sexuelles.»

Autre invitée de prestige: Selena Gomez, quatrième personnalité la plus suivie au monde sur les réseaux sociaux. Elle chante en duo la ballade Let Somebody Go, qui se transformera sûrement en moment «briquets» lors de la future tournée.

On retrouve aussi le chanteur londonien Jacob Collier sur le morceau a cappella Human Heart. Moins connu chez nous, le bonhomme totalise des centaines de millions de vues dans le monde sur les réseaux sociaux avec ses reprises… Le disque offre d’autres hymnes pour stades (Humankind ou encore Infinity Sign, qui utilise en toile de fond le fameux Olé, olé, olé des supporters de foot), un très «Musien» People of the Pride et un morceau final long d’une dizaine de minutes, Coloratura, qui invite à la rêverie en regardant les étoiles.

On ressort de cette écoute avec un sentiment mitigé. Si ce disque contient quelques tubes radio imparables, il ne réitère pas la bonne surprise d’Everyday Life. Dommage.

Deux dates à Bruxelles Les fans belges de Coldplay sont aux anges: hier après-midi, leur groupe préféré a annoncé une tournée mondiale, avec deux dates au Stade Roi Baudouin, les 5 et 6 août 2022. Cette tournée de 30 dates aura la particularité d’être durable. L’énergie utilisée sera 100% renouvelable. Les émissions de CO2 seront réduites de 50% et un arbre sera planté pour chaque billet acheté. Prévente le 22/10 dès 10 h, via www.ticketmaster.be. Les prix iront de 52,40€ à 138,80€ suivant la catégorie choisie, frais de réservation, contribution mobilité et environnementale inclus.

Coldplay, «Music of the Spheres», Warner.

L’interview de la semaine… Tim Dup, le gourmand

On a découvert sa voix androgyne et sa plume ciselée à travers Mélancolie heureuse, en 2017. Depuis, Tim Dup a sorti Qu’en restera-t-il?, dont la route a malheureusement été barrée par cette fichue pandémie.

Quelques mois plus tard, gonflé d’envie, il revient avec un 3e album, La course folle, une gourmandise teintée de soleil et d’amour dont il nous a longuement parlé.

Le retour de la semaine… Stromae ravit ses fans avec un nouveau clip

Ça y est : Stromae a lancé l’implacable machine… Le week-end dernier, il annonçait son retour sur scène et, ce matin, c’est un single, Santé, que l’on a pu découvrir avant le clip qui sera dévoilé à 18h.

Une com’de métronome.

Le juke-box de la semaine

L’ANNONCE: Adele sortira son album le 19 novembre

Le titre de l’album était déjà connu, 30 (en référence à l’âge de la chanteuse lorsqu’elle a commencé à écrire l’album, il y a 3 ans), manquait la date de sortie: c’est le 19 novembre.

Pour se faire une petite idée, le premier single, Easy on me vient de sortir.

Le dernier opus de la mégastar remonte à six ans.

L’EP: Gaël Faure, un nouvel EP poétique

Auteur-compositeur interprète, Gaël Faure revient sur le devant de la scène avec un très bel EP, L’eau et la peau.

Artiste à la plume poétique et libre, Gaël Faure explore les tempêtes de la vie en douceur. En témoigne le clip du single, Tu risques quoi? que l’on vous laisse découvrir.

LE CONCERT: Ykons sera sur la scène de La Madeleine, demain

Le groupe belge Ykons se produira à La Madeleine ce samedi 16/10. Il suit la sortie de son EP, Colors and Lines dont on vous parlera plus longuement dans les prochains jours.

LE SINGLE: Coralien dévoile «Le Métronome», son second single

Quelques mois après Aime, Coralien dévoile son second single, Métronome, un titre qui joue, selon l’artiste, un peu plus sur les mots.

«C’est l’histoire d’un homme qui joue dans le métro, cela retrace cette idée de parcours de la rue à la scène et puis à la radio. C’est l’évolution constante d’un musicien.»

L’artiste se livre dans une interview que vous pouvez retrouver ici.

LE CLIP: Konoba mélange d’influences

Avec Magic Mellow, Konoba se déjoue des styles, adopte ici un rythme aux sonorités trap, une voix pop et un synthé en contretemps directement emprunté au reggae.

Le clip qui accompagne Magic Mellow est la suite de There’s always Something Wrong dans lequel Konoba se retrouvait confiné dans les années 70. Cette fois, il se réveille dans la même pièce, mais tout a changé autour de lui…

Le prochain album de Konoba est prévu en 2022 et l’artiste donne déjà rendez-vous à son public le 28 avril, à l’Ancienne Belgique.