Plus d’un million de repas servis par les Restos du Cœur en 2020

Les Restos du Cœur de Belgique ont distribué plus d’un million de repas en 2020, une nette augmentation par rapport aux 670.000 servis en 2019, a annoncé vendredi l’association.

À deux jours de la Journée mondiale du refus de la misère (17 octobre), cette hausse de la précarité inquiète l’organisme, qui avertit déjà que l’année 2021 suit la même tendance négative.

En termes de quantité, ce sont quelque 850 tonnes de nourriture qui ont transité dans les entrepôts de la fédération en 2020, soit 200 de plus que l’année qui a précédé. Et le bilan de 2021 reflète, selon l’association, que la situation s’aggrave au même rythme (déjà +50% par rapport à 2019), alors que «le déconfinement et le retour à la normale de la plupart des activités auraient dû avoir pour effet de revenir à des chiffres d’avant la crise».

«La crise du Covid-19 ainsi que les inondations, et leurs conséquences, ont en effet eu raison de dizaines de milliers de ménages qui jusqu’alors n’avaient jamais connu de grande précarité», alerte ainsi la fédération dans son communiqué.

De plus en plus d’associations sociales, telles que la Croix-Rouge, viennent également s’approvisionner en repas ou en marchandises auprès des Restos du Cœur.

Face à cette hausse de la précarité, et aux crises actuelles et à venir, la fédération des Restos du Cœur craint de ne plus pouvoir satisfaire la demande. Elle appelle dès lors la population, et ceux «qui ont encore les moyens», à répondre aux prochains appels de solidarité de l’ensemble du secteur.