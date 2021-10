Malgré la réouverture de la liaison du tunnel de Cointe: pagaille dans la circulation à Liège

Fermée depuis trois mois suite les inondations de juillet, la liaison E25-E40/A602 est enfin accessible sur toute sa longueur avec 1 voie par sens, depuis ce vendredi. Malgré cela, d’importants bouchons sont à signaler.

Depuis ce vendredi 15 octobre à 6h, il est à nouveau possible tant pour les véhicules légers que pour les poids lourds en desserte locale, de circuler sur toute la longueur de la liaison E25-E40/A602 mais sur une seule voie par sens et avec une vitesse maximale limitée à 50 km/h. Cette limitation de vitesse était déjà très fréquemment appliquée aux heures de pointe grâce à la commande dynamique de signalisation afin de fluidifier la circulation et d’éviter le phénomène de files en accordéon.

Même si cette réouverture soulagera partiellement la mobilité en région liégeoise, tant que la liaison n’aura pas récupéré sa pleine capacité (2 voies de circulation par sens), le trafic de transit des poids lourds de plus de 7,5 tonnes affectés au transport de choses restera interdit, comme actuellement, sur les axes suivants:

-sur l’A602 vers Liège depuis l’échangeur de Loncin (au nord de la ville de Liège);

-sur l’E25/A26 vers Liège depuis l’échangeur n°40 Embourg (au sud de la ville de Liège);

-sur l’E25/A25 vers Liège depuis l’échangeur de Cheratte.

L’itinéraire de déviation via l’E411/A4 et l’E42/A15 devra continuer à être

emprunté.

Au début du mois de décembre prochain, certains équipements supplémentaires seront réhabilités et permettront la libération de la seconde voie de chaque sens toujours avec une vitesse maximale limitée à 50km/h.