Covid: levée du confinement à Canberra, Sydney accessible aux voyageurs

Le confinement du territoire de la capitale australienne Canberra été levé vendredi, après deux mois de restrictions imposant aux habitants de rester chez eux sauf pour raisons essentielles.

Le confinement avait été imposé pour sept jours seulement en août après la détection d’un cas de Covid-19, le premier depuis juillet 2020. Mais les transmissions locales du virus se poursuivant, les mesures ont été prolongées, en miroir de ce qui était déjà d’application dans les États limitrophes du Victoria et de Nouvelles-Galles du Sud.

Les habitants de la capitale peuvent à nouveau se rendre visite à domicile, avec jusqu’à 5 personnes par ménage, et les rassemblements de groupe de 25 personnes sont autorisés en extérieur et en intérieur dans les bars et restaurants, en vertu de la première phase de déconfinement amorcée vendredi.

À ce jour, 76% de la population éligible de la capitale sont pleinement vaccinés, mais le territoire s’attend à pouvoir atteindre même 99% de la population éligible vaccinée avec une première dose vendredi.

Près d’un demi-million de personnes résident dans ce territoire au sud-est de l’Australie, qui a enregistré encore 35 cas de Covid-19 vendredi.

En Nouvelles-Galles du Sud, dont Sydney est la capitale, le déconfinement a été entamé lundi, après que le seuil de 70% de couverture vaccinale de la population éligible a été atteint. Vendredi, 399 cas de Covid-19 y ont été dépistés. L’État a par ailleurs annoncé rouvrir ses frontières aux voyageurs internationaux vaccinés, qui ne devront plus se soumettre à une quarantaine dès le 1er novembre.

Au Victoria, second État le plus peuplé après la Nouvelles-Galles du Sud, plus de 2.179 cas ont encore été enregistrés vendredi. Le confinement y est encore de mise mais devrait être progressivement levé une fois que la population éligible sera à 70% vaccinée.