Stromae est de retour: voici son nouveau single «Santé»

Stromae s’est dit «ravi d’être de retour» vendredi matin sur sa page Facebook alors que son nouveau single, «Santé», vient d’être diffusé.

«Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas», chante Stromae dans ce nouveau titre, toujours dansant mais qui entend aussi faire réfléchir. C’est le premier single de son futur album tant attendu.

L’artiste aux 3 millions d’albums vendus s’appuie sur une trame mêlant cumbia sud-américaine et électro pour faire briller un texte où il se fait poète des humbles, à qui il porte un toast.

Le clip de cette chanson dédiée aux travailleurs de l’ombre doit sortir à 18h00.

Son retour sur scène est attendu pour 2022 avec déjà deux haltes importantes en Belgique, le 19 juin à Werchter Boutique et le 10 juillet aux Ardentes à Liège.

Le dernier album de l’artiste bruxellois, «Racine carrée», remonte à 2013 avec des tubes comme «Formidable» et «Papaoutai». Le succès public et critique l’avait entraîné dans deux années de tournées folles dans le monde qui l’avaient essoré physiquement et mentalement.

«Même si on vend du rêve, ça reste un métier, et comme dans n’importe quel métier, quand on travaille de trop, on arrive à un burn-out», avait-il concédé en 2018 dans un entretien accordé à France 2.

Stromae, âgé de 36 ans aujourd’hui, avait pris ses distances avec la scène ces dernières années pour se concentrer sur d’autres projets.