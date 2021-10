Des ondes mystérieuses captées depuis le centre de la voie lactée

Une équipe d’astronomes annonce avoir détecté une étrange source radio provenant du centre de la Voie lactée. Le signal se répète apparemment au hasard et ne peut être attribué à aucun objet astronomique connu, amenant cette équipe à considérer qu’il pourrait témoigner d’un nouveau phénomène.

Le signal a été détecté pour la première fois dans des données remontant à avril 2019 collectées par l’enquête Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) Variables and Slow Transients (VAST). Cet immense télescope balaye le ciel à la recherche de sources radio associées à divers objets et phénomènes astronomiques tels que des pulsars, des magnétars, des supernovae ou des sursauts gamma. Cependant, cette nouvelle détection ne correspondait à aucune de celles-ci.

«La propriété la plus étrange de cette source est qu’elle est hautement polarisée. Notre œil ne peut pas distinguer la lumière polarisée circulairement de la lumière non polarisée, mais ASKAP possède l’équivalent de lunettes de soleil polarisées pour la filtrer. Ces types de sources sont vraiment rares, habituellement nous ne trouvons que 10 sources polarisées sur des milliers dans une observation. Pour ajouter au mystère, la source des signaux radio s’allume et s’éteint de manière irrégulière. La luminosité de cette source peut changer radicalement, diminuant en un seul jour, mais parfois cela peut durer quelques semaines» déclare l’auteur principal de l’étude, Ziteng Wang, doctorant à l’École de physique de l’Université de Sydney.

Un nouvel objet céleste potentiel

«Cet objet était unique en ce sens qu’il a commencé par être invisible, est devenu brillant, s’est estompé puis est réapparu. Ce comportement était extraordinaire», a déclaré Tara Murphy, co-auteur de l’étude. «Le comportement de la source était radicalement différent. Elle a disparu en une seule journée, alors qu’elle avait duré des semaines dans nos précédentes observations».

Sa forte polarisation pourrait venir d’une diffusion du signal et d’une magnétisation, à cause de la poussière et des champs magnétiques rencontrés entre la source et la Terre; ou bien la source est elle-même fortement magnétisée. Quoi qu’il en soit, la source n’a pas été déterminée et il se pourrait bien qu’on ait affaire à un nouvel objet céleste.

Pour l’heure, cet objet, qui a acquis le nom un peu barbare de «ASKAP J173608.2-321635», garde donc tous ses secrets. Après son repérage grâce au radiotélescope australien, deux observatoires se sont mis à le surveiller, un australien et un sud-africain. Plusieurs autres télescopes pourraient être mis à contribution à l’avenir pour percer ses mystères.