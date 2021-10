Ring de Bruxelles: l’avenue Dubois sera en sens unique à partir du 18 octobre

À partir du lundi 18 octobre, le trafic s’effectuera à sens unique dans l’avenue Dubois à Groenendaal à cause de la construction du nouvel écorécréaduc. Le trafic ne pourra circuler que dans la direction de Rhode-Saint-Genèse.

Le projet du nouvel écorécréaduc sur le carrefour de Groenendaal fait son chemin. Pour assurer le bon déroulement des travaux, la circulation sur l’avenue Dubois se fera en sens unique. À partir du 18 octobre, les conducteurs concernés ne pourront plus conduire qu’en direction de Rhode-Saint-Genèse. Il ne sera donc plus possible d’entrer sur le ring de Bruxelles depuis l’avenue Dubois. Le trafic en provenance d’Uccle et de Rhode-Saint-Genèse sera dévié via Waterloo. Les travaux devraient durer au moins un an.

Un pont cyclable

Le chantier prévoit de créer un accès multimodal - baptisé De Priorij - de la gare de Groenendaal à travers le Ring jusqu’au musée de la forêt de Soignes via la connexion récréative améliorée et élargie. La passerelle cyclable du côté de Waterloo sera fermée le 18 octobre pour débuter les travaux de démolition. Le pont cyclable actuel du côté sud du pont ferroviaire sera démoli. Un itinéraire alternatif sera tracé en prévision de la nouvelle connexion cyclable. Le chantier se déroulera en trois phases, pour s’achever vers la fin du mois d’avril 2023. Jusqu’à cette date, l’intersection Groenendaal sur le pont cycliste restera accessible mais les voies de circulation seront rétrécies.