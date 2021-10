Excel Mouscron: La séparation était inéluctable, le discours de Scifo ne passait plus

En plus de résultats décevants, le désormais ancien coach de l’Excel Mouscron avait perdu une partie de son groupe. Les plus anciens ne s’en cachaient plus.

L’Excel Mouscron et Enzo Scifo, acte II, c’est terminé. Si en juin 2009, l’ancien Anderlechtois avait décidé de partir par lui-même, il est, cette fois, démis de ses fonctions. Il faut dire que les résultats ne parlaient pas vraiment en sa faveur. Même si tout ne peut pas lui être imputé, le 2 sur 21 du début d’exercice était clairement insuffisant vu le groupe dont il disposait.

Dès la préparation, on sentait que quelque chose n’allait pas. Face à des équipes de niveau inférieur, les résultats ne suivaient pas. Mais à l’époque, l’excuse du noyau formé tardivement avait encore de la valeur. Comme celle du Covid un peu plus tard. Mais entre-temps, le Louviérois avait reçu l’apport de Teddy Chevalier ou de Jérémy Taravel. Cet ajout de qualités dans le groupe avait permis un petit sursaut d’orgueil avec des points arrachés, plus au courage que grâce à un gros travail tactique, contre Virton et le Lierse. Mais ce feu de paille ne pouvait cacher un bilan désastreux fait de 5 défaites, deux nuls et une seule victoire (NDLR: en Coupe contre les amateurs de Wellen).

Pire, c’est le niveau de jeu qui inquiétait au plus haut point. Au fil des semaines, certains joueurs ne pouvaient plus cacher un certain spleen dans leur langage non-verbal. Le discours de Scifo ne semblait plus passer auprès d’une franche de son noyau. Notamment auprès des plus expérimentés.

Mpenza reste bien à son poste

Le départ de José Jeunechamps il y a quelques semaines avait déjà été un premier point interpellant. Mais l’élément déclencheur de la mise à l’écart de l’ancien Diable Rouge aura été la rencontre amicale face à Mandel, mardi dernier.Au terme d’une nouvelle prestation insipide, les Hurlus se sont inclinés 1-0 sans quasiment se créer d’occasions. Durant les débats, certains cadres ne cachaient plus leurs inquiétudes. Exprimant clairement que l’équipe « allait droit dans le mur» si elle continuait de la sorte. L’altercation qui s’est produite avec un supporter n’a pas aidé l’entraîneur non plus. On peut comprendre qu’il se sente sous pression. Mais en professionnel, il se devait de contenir ses nerfs et éviter d’insulter et de lever la main. Surtout en public.

Jeudi, la direction sportive, certains cadres et Enzo Scifo se sont réunis pour débattre. La conclusion était inéluctable, il fallait du changement. «Après de longues discussions entamées suite à la défaite enregistrée en match amical face à Mandel United, les dirigeants mouscronnois sont arrivés à la conclusion qu’ils devaient se séparer de leur entraîneur», a déclaré le club par voie de communiqué.

Il y a quelques semaines, face à des représentants des supporters, Mbo Mpenza avait défendu bec et ongles son ex-coach. Il avait même, assez maladroitement, lié sa destinée à Scifo. Mais selon nos informations, un départ du «directeur du football» n’est pas à l’ordre du jour. Nouveau dans cette fonction, le plus âgé des frères ne pourra par contre pas se louper dans la quête d’un successeur. Fort logiquement, peu de noms ont filtré actuellement. On sait que Mbaye Leye qui plaît beaucoup au président est libre. Mais l’agent de l’ancien Standarman dément tout contact..

En attendant, le REM peut compter sur ses «vieux» serviteurs pour assurer l’intérim. Philippe Saint-Jean et Olivier Croes reprendront le groupe lors du déplacement à Lommel.