Le roi Philippe et la reine Mathilde en visite à l’expo phare d’Europalia, «Voies de la Modernité»

Le roi Philippe et la reine Mathilde ont visité ce jeudi après-midi l’exposition «Voies de la Modernité» aux Musées Royaux des Beaux-Arts à Bruxelles.

Programmé du 15 octobre au 13 février prochain, l’événement s’inscrit dans le cadre de la biennale Europalia, consacrée au train.

«La société se retrouve catapultée dans la modernité à l’arrivée du train», résume Dirk Vermaelen, directeur artistique d’Europalia et commissaire de l’exposition, qui a guidé le couple royal dans sa visite aux côtés de Michel Draguet, directeur général des Musées. Le train a suscité une fascination mais aussi une peur de la vitesse et de l’hypertechnologie, a ajouté M. Vermaelen.

Accompagnés de la vice-Première ministre Sophie Wilmès, du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, et du bourgmestre de Bruxelles Philippe Close, Philippe et Mathilde se sont arrêtés devant une maquette représentant le premier train qui a relié Bruxelles à Malines en 1835. Cette pièce, appartenant à la collection royale, avait été offerte par les Chemins de fer belges au prince Baudouin en 1938.

Michel Draguet estime que le train a nourri une réaction double, partagée entre l’enthousiasme pour la beauté de la machine et le progrès d’une part, et la panique d’une machine alimentée par le feu qui va propulser la société vers sa chute, d’autre part.

Une thématique de l’exposition aborde d’ailleurs le volet un peu plus sombre des chemins de fer, en revenant notamment sur le rôle funeste parfois joué par le cheval de fer, que ce soit lors de la mise en place d’un réseau ferroviaire comme au Congo, ou lors de la Deuxième Guerre mondiale avec les Convois de la mort.

Vers un renouveau du train?

Plusieurs courants ont été marqués par le train. Dès la fin du 19e siècle, les impressionnistes tentent de restituer les mouvements, les nuages de vapeur, ou, pour Claude Monet par exemple, les lumières changeantes de la gare Saint-Lazare à Paris. Les futuristes italiens s’intéressent à la dimension violente de la vitesse et Boccioni sera un des premiers à se pencher sur les aspects psychologiques du voyage.

Après les classiques surréalistes de Paul Delvaux inspirés des gares de Watermael (Train du soir) et de Boitsfort (Gare Forestière) et une oeuvre moins connue de René Magritte (La Locomotive, 1922), le regard est déjà tourné vers l’avenir et la place qu’occupera le train dans la société de demain. Dans une belle maquette parcourue par un train électrique, l’artiste néerlandaise Fiona Tan laisse le public s’interroger sur cette cohabitation, au travers de scènes aux apparences heureuses mais dont les coulisses sont empreintes d’une certaine désolation.

Les concepteurs de l’exposition, eux, veulent croire en un renouveau du train, porté notamment par des considérations écologiques. «Paradoxalement, le train, qui a rimé avec forte accélération de la société, est désormais perçu comme un outil de décélération, permettant de revenir à une manière de voyager et de vivre moins effrénée», concluent-ils.

Le couple royal inaugure généralement chaque Europalia, événement qui se tient tous les deux ans et développe une offre culturelle liée à un pays ou à une thématique. La précédente édition, à l’automne 2019, était consacrée à la Roumanie. Pour l’actuelle, Europalia proposera jusqu’au 15 mai plus d’une cinquantaine d’événements artistiques en tous genres sur la thématique du train, dans différents lieux culturels et gares de tout le pays, et par-delà les frontières.