10 articles pour les 55 ans et plus: de la musique avec Brassens, Goldman et les Beatles et des questions sur l’avenir de nos forêts

«100 ans après, coquin de sort, il manquait encore», chantait Brassens dans «Les copains d’abord». Voilà 100 ans qu’il est né à Sète, où ses chansons résonnent aux quatre coins de la cité. Nous nous sommes rendus dans la cité Maritime pour retrouver les enfants de ses amis et nous promener dans les endroits qu’il affectionnait tant. Zoom aussi sur nos forêts, en pleine période des champignons, qui subissent aussi des conséquences du confinement et du covid: trop de monde, trop de dégâts. Un projet régional prévoit de la rendre de la rendre plus résistance.

Découvrez tous nos articles pour les 55 ans et plus

1. PHOTOS ET VIDEO: 100 ans après, dans le Sète de Brassens

On a visité Sète avec Jeanne Corporon. Son père, Henry Delpont, était son copain de classe . -

On peut choisir de visiter Sète par ses incontournables (théâtre de la mer, panoramique Saint-Clair, cimetière marin…). Ou, très tendance, en suivant les lieux de tournage des séries à succès (Demain nous appartient, Candice Renoir…). NOus avons choisi de visiter Sète dans les pas de Georges Brassens, qui aurait eu 100 ans le 22 octobre.

Photos et vidéo :Sète se souvient de Georges Brassens, mort il y a 10 ans.

2. Nos forêts sont fragiles, il faut mieux les gérer

Une forêt résiliente est une forêt qui va résister aux agressions climatiques, aux agressions des insectes et des animaux -

«Forêts résilientes» est un projet soutenu par la ministre Céline Tellier pour assurer une meilleure durabilité des forêts wallonnes. Le but de ce projet est d’assurer une meilleure diversité dans les forêts et ainsi une meilleure résistance.

Vidéos:pour des forêts wallonnes résilientes et plus résistantes

3. Trop de monde dans nos forêts

On a vu cet été une multiplication de ces panneaux -

C’est indéniable: les phases de confinement ont poussé la population vers le grand air, les grands espaces.

Et dans les chemins et les forêts, cette surfréquentation soudaine n’a pas fait que des heureux. En première ligne, les propriétaires – privés mais aussi publics – qui ont constaté les désagréments liés à l’intensité des passages.

La forêt est à tout le monde, pourraient défendre les amoureux des grands espaces. Les propriétaires répondront que cette frénésie d’aller partout nuit aussi à la forêt.

Pour Séverine Van Waeyenberge, secrétaire générale de , l’association des propriétaires de biens ruraux «les débordements en forêt ont créé de l’anxiété auprès des propriétaires».

À lire ici:Conséquence du confinement: «La forêt n’appartient pas à tout le monde»

4. Des modules pour permettre aux seniors de rester chez eux

Le GAL Pays des Condruses veut favoriser l’économie circulaire, avec des modules qui pourront être démontables et des matériaux réutilisables. -

Permettre aux seniors de rester le plus longtemps possible à leur domicile, tout en offrant à de jeunes ménages l’opportunité d’accéder plus facilement à la propriété: c’est un des objectifs du GAL Pays des Condruses qui souhaite mettre sur pied un nouveau projet de développement rural durable. Concrètement, il réfléchit à la conception d’un habitat modulaire à accoler à une habitation.

À lire: Bien vieillir» chez soi grâce à un module

5. Beatles : l’abum Let it Be triplement célébré

Un album qui a fêté ses 50 ans en 2020 mais dont la célébration a été retardée d’un an pour permettre une sortie simultanée avec le documentaire réalisé par Peter Jackson -

Après les sorties de Sergent Pepper, The White Album et Abbey Road, il était logique qu’Universal poursuive son programme de réédition de coffrets de luxe avec Let it Be, sans doute l’album le plus controversé des Fab Four, sorti un mois après la séparation officielle du groupe.

A LIRE: le coffret, composé de 5 CD et un Blu-ray

6. La chasse aux champignons bat son plein

EdA LABEYE Philippe

«Aller aux champignons, c’est comme la chasse aux œufs quand on est gamin, c’est l’effet de surprise qui est important» nous explique Marcel Jérôme, guide nature.

Le saviez-vous: quelques conseils et consignes à respecter.

MERCI!

Nous serions ravis de vous compter parmi notre communauté d’abonnés. Rejoignez-nous maintenant et profitez de tous nos contenus et de nombreux avantages. + DÉCOUVREZ L’OFFRE DU MOMENT : abonnez-vous et choisissez votre cadeau de bienvenue.

7. Dites-moi qui vous êtes, je vous dirai ce que vous buvez

Le vin rosé représente presque un quart de la consommation de vin chez nous. -

Vos habitudes, surtout si cela concerne la consommation de vin, sont totalement connues. Mais quel est votre profil de consommateur? Découvrez-le ici.

+ La Cave à vin du Deuzio

8. Ils ont transformé l’ancien réservoir d’eau en logement avec piscine

Le premier logement insolite de Frédéric Lex et Aléna Deckers est terminé. -ÉdA LABEYE Philippe

Après 19 mois de travaux et 11 500 heures de travail, l’équivalent de quatre temps pleins», le premier logement insolite de Frédéric Lex et Aléna Deckers est terminé. Les anciennes cuves à eau de la gare de Montzen (qui alimentaient les locomotives à vapeur) sont devenues une piscine et un espace de vie comprenant un salon et une salle de jeux. Bien nommée Kindadom (maison des enfants en lingwa de planeta), la première Dom d’Alfred, conjonction des prénoms de ses créateurs, s’adresse aux familles.

Pour visiter la maison cliquez ici

Bon plan: Le guide des vins belges Un guide qui témoigne de la richesse du vignoble belge. - Cette première édition du guide des vins belges reprend 162 vins élaborés par 61 producteurs belges qui ont été sélectionnés par un jury professionnel composé de journalistes, de sommeliers, de négociants et de cavistes renommés.

9. Jean-Jacques Goldman de retour sur scène en 2023

Alors que Jean-Jacques Goldman fête ses 70 ans ce lundi, «Le Parisien» annonce que deux albums de reprises sortiront l’année prochaine et qu’une tournée aura lieu en 2023. -

Alors que Jean-Jacques Goldman fête ses 70 ans ce lundi, «Le Parisien» annonce que deux albums de reprises sortiront l’année prochaine et qu’une tournée, validée elle aussi par l’artiste, aura lieu en 2023.

10. Pourquoi boute-t-on le médecin?

Une étude européenne a montré qu’en Belgique, 12% des personnes âgées de 50 ans et plus avaient reporté des soins médicaux en raison du Covid-19 -

Le coût, l’absence d’infos, l’attente pour avoir rendez-vous freinent la consommation de soins de santé. Certains vont jusqu’à un rejet total du «médical». Explications.

DÉCRYPTAGE: 10 % des répondants à une étude répondent qu’ils n’iront pas chez le médecin en cas de besoin