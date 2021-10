Deux dates pour Coldplay au stade Roi Baudouin

En mars, le groupe britannique Coldplay entamera une tournée mondiale qui le mènera également en Belgique.

Les 5 et 6 août 2022, le groupe se produira au stade Roi Baudouin à Bruxelles, peut-on lire ce jeudi sur son site officiel.

Fin 2019, les membres du groupe avaient annoncé qu’ils ne feraient plus de tournée tant que celle-ci ne pourrait être neutre climatiquement. Ils souhaitent réduire au maximum l’empreinte carbone des voyages et des spectacles et utiliseront dès lors des énergies renouvelables pour les représentations.

Leur nouvel album, «Music of the spheres», sortira vendredi. Les billets pour la tournée seront en vente à partir du vendredi 22 octobre à 10h00.